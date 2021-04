Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több mint kétszáz milliárd eurós gazdasági helyreállítási program, amelynek részletei vasárnap kerültek nyilvánosságra.","shortLead":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több...","id":"20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037f40a-e859-42c6-ae7f-ca5f89443409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","timestamp":"2021. április. 25. 21:02","title":"Zöld forradalom a Draghi-kormány helyreállítási csomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","shortLead":"A múlt heti támadás során egy hallgatót öltek meg, napokkal később pedig hármat. Most újabb két testet találtak.","id":"20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81a40db-6eb8-4e5f-b4fa-366adb1085fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ea024e-ff18-499d-8ca9-63bf4c6a4b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_nigeria_emberrablas_foglyok_kivegzese","timestamp":"2021. április. 26. 21:35","title":"Egyetemistákat raboltak el Nigériában, sorban végzik ki őket a fogvatartóik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","shortLead":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","id":"20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c3b5e-b870-487c-9bb7-457ff2ab3e1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","timestamp":"2021. április. 27. 12:35","title":"Demeter Szilárdék a Diákvárosban húznák fel az Országos Széchényi Könyvtárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3ccc84-d2b1-41d4-9af5-98a1893b6b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régiek még most is keményen versenyeznek, ami korántsem veszélytelen. ","shortLead":"A régiek még most is keményen versenyeznek, ami korántsem veszélytelen. ","id":"20210427_Jean_Alesi_osszetorte_Niki_Lauda_autojat_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae3ccc84-d2b1-41d4-9af5-98a1893b6b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1630a04f-f42d-4780-8ee2-79acc786804c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Jean_Alesi_osszetorte_Niki_Lauda_autojat_a_hetvegen","timestamp":"2021. április. 27. 08:06","title":"Jean Alesi összetörte Niki Lauda autóját a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas az a táblázat, amit vasárnap tett közzé a kormány. Ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor például Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan nonszensz. ","shortLead":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas...","id":"20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cff94-f630-4911-b0b2-bf829899529c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","timestamp":"2021. április. 26. 14:20","title":"Ezer sebből vérzik a kormány vakcinatáblázata, az operatív törzs semmilyen magyarázatot nem adott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is dolgozik.","shortLead":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is...","id":"20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce4ca8-6a13-4f53-a7a9-2a9851987d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","timestamp":"2021. április. 27. 10:33","title":"Hanglejátszó jön a Facebookba, az Apple és a Spotify is a podcastekre fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]