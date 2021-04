Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc80fc45-fa8e-407c-98d2-b5ee1c1e4d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindkét adatsor a Szputnyik V vakcinát dicséri.","shortLead":"Mindkét adatsor a Szputnyik V vakcinát dicséri.","id":"20210427_Tablazat_kormany_orosz_hasonlosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc80fc45-fa8e-407c-98d2-b5ee1c1e4d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555be36d-fa92-4cc3-b892-752bde6a9cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Tablazat_kormany_orosz_hasonlosag","timestamp":"2021. április. 27. 09:53","title":"Kísértetiesen hasonlít a kormány vakcinás táblázata egy múlt heti orosz táblázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","shortLead":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","id":"20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162a7441-3c26-4592-8abb-ef5d34f5ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","timestamp":"2021. április. 27. 13:26","title":"Jamie Lee Curtis Budapesten van, és szorgosan instagramozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","shortLead":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","id":"20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd73bb9f-49e1-4abd-9d6b-2cb818782fbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","timestamp":"2021. április. 27. 17:51","title":"A kiutasított menedékkérők önkéntes hazatérésével spórolna az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván a tömegtüntetéseket és a nemzetközi felháborodást, de ettől még szét akarja verni a Navalnij által életre hívott mozgalmat, miután ekkora ellenállásba még nem ütközött uralma két évtizede alatt. Ezért most a tömeges elnyomással próbálkozik.","shortLead":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván...","id":"20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aa66fb-5d98-4235-9da2-ffdb1c66baa3","keywords":null,"link":"/360/20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","timestamp":"2021. április. 28. 08:02","title":"Washington Post: Putyin bekeményít, mivel nem tudja megállítani Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai Dominikkel Salzburgban.","shortLead":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai...","id":"20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b190c2-b41f-4e82-9d84-395bf2d8344c","keywords":null,"link":"/sport/20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. április. 27. 13:45","title":"Távozik Gulácsiék edzője, a Bayern Münchennél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően színes és különleges.","shortLead":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően...","id":"202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac61e571-54ff-4e90-bfcd-b2369f4a96c0","keywords":null,"link":"/360/202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","timestamp":"2021. április. 26. 12:30","title":"Világsztárok készítettek fantáziadús változatokat Paul McCartney új dalaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja az immunválaszt.","shortLead":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja...","id":"20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b097af4-756b-466d-9798-1ad5b628cb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","timestamp":"2021. április. 26. 15:15","title":"A Szputnyik V fejlesztői szerint jobb lehet, ha később adják be a második oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","id":"20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13114b-7118-4645-9f15-98409098443e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. április. 28. 11:45","title":"Így spórolnak a gazdagok: 6 hengeres motort kapott az új Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]