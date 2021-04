Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","shortLead":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","id":"20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b190ea3-47e8-49e7-b9b1-b7cba4fbb432","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","timestamp":"2021. április. 29. 07:27","title":"Kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánították a vadászati világkiállítást és az Eucharisztikus Kongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát határon egy 46 éves szlovén férfi – közölte a helyi sajtó csütörtökön. Az eset még április 17-én történt, de a horvát hatóságok most tájékoztattak róla.","shortLead":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát...","id":"20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67861534-efd9-4af5-90a0-088951f6dc44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","timestamp":"2021. április. 29. 21:03","title":"15 millió éves mamutcsontokat próbáltak átcsempészni a horvát-boszniai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont igen, hogy eszközt nem ad hozzá. Így a vendég belátására bízzák, megmutatja-e az igazolványt vagy sem. Több tízezer dolgozó hiányzik az ágazatból, ez is nehezíti az újranyitást. ","shortLead":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont...","id":"20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d88f3-dcd8-4421-b171-2a7ca26d70b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","timestamp":"2021. április. 28. 20:00","title":"\"Necces lesz\" - visszaszámolnak az újranyitásig a szállásadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek a szakosított szociális intézmények, amelyeket el is hagyhatnak a gondozottak. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek...","id":"20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6799da8-079f-4ff2-b041-62b665f0fa95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","timestamp":"2021. április. 29. 14:04","title":"Feloldotta Müller Cecília az idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés során Jakab Ferenc virológus. Oroszi Beatrix epidemológus is így látja, szerinte \"szinte borítékolható\", hogy visszatér közénk a vírus, egyszerűen azért, mert hatmilliárd emberrel \"remek, fogékony embertömeget\" kapott. ","shortLead":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés...","id":"20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bef83d-8519-4553-8737-3c56a1f3aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","timestamp":"2021. április. 29. 20:41","title":"Oroszi Beatrix és Jakab Ferenc szerint a terasznyitás nem robbantja be a járványt országosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb lazításokra, köztük a lakodalmak megtartására lehet számítani – jelentette be Gulyás Gergely miniszter. Jövő hétfőn újra elindulnak az egynapos sebészeti ellátások, május 9-től pedig tajszám nélkül is lehet oltást kérni. Orbán Viktor felkérésére az operatív törzs vakcinagazdálkodási tervet készít, hogy az országban mindig legyen elég rendelkezésre álló oltóanyag. Élőben tudósítottunk a kormányinfóról. ","shortLead":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb...","id":"20210429_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f2e85-6fbc-4e82-b2f6-0e2533d67eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 29. 11:15","title":"Gulyás: Ötmillió beoltott után meg lehet tartani a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a nagymotorok, amelyeket vizsgáztatni kell. ","shortLead":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek...","id":"20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c45f0-01da-4e4f-a9a3-10fefb069e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","timestamp":"2021. április. 28. 09:27","title":"A robogókra is kötelező műszaki vizsgát szeretne az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]