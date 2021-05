Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó lengyel emberi jogi biztos, Adam Bodnar a Spiegelben.","shortLead":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó...","id":"20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690639d5-6ff7-4f29-83b5-cfdca275723b","keywords":null,"link":"/360/20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","timestamp":"2021. május. 16. 09:03","title":"Lengyel ombudsman: Lengyelország a magyar úton halad a tekintélyuralom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344f96e0-cd50-4e5b-8f0f-46ca72dcbcb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 72 millió éve fosszilizálódott egyed maradványait vizsgálták meg ehhez a kutatók.","shortLead":"Egy 72 millió éve fosszilizálódott egyed maradványait vizsgálták meg ehhez a kutatók.","id":"20210514_tarajos_dinoszaurusz_mexiko_maradvany_fosszilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=344f96e0-cd50-4e5b-8f0f-46ca72dcbcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281562-13df-4170-acfe-f9b074eaec4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_tarajos_dinoszaurusz_mexiko_maradvany_fosszilia","timestamp":"2021. május. 14. 18:28","title":"A tarajos dinók eddig ismeretlen faját azonosították Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_DrMariast_megihlette_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58ddf09-6b98-4bf1-b516-5afd94df5f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_DrMariast_megihlette_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 16. 10:06","title":"Megihlette drMáriást Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai irodájához is.","shortLead":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai...","id":"20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42430cdb-a21f-4f58-9c3d-7f631fe45be2","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","timestamp":"2021. május. 14. 21:22","title":"Külföldi ügynöknek minősítettek egy ellenzéki hírportált Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki akart ugrani egy barcelonai hotelszoba ablakán.","shortLead":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki...","id":"20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248fcd0-c3c5-4195-a922-a51771435e57","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","timestamp":"2021. május. 16. 09:37","title":"Meg akarta ölni magát Moby, amikor a legnagyobb sikereit érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be új modelljeit a Samsung, igaz, nem Note-okat, de mindenképpen figyelemre méltó eszközöket.","shortLead":"Egy, a Samsung hazájából érkező értesülés szerint a szokott „Note-bejelentési” időpontban, azaz augusztusban mutatná be...","id":"20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f91a51-6661-4bf2-a01a-bf6a683263ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09ac87-ee79-454a-a306-21cc0e1b5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_uj_samsung_telefonok_augusztusban_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip2_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. május. 16. 16:03","title":"Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]