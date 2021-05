Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát. Az ország legnagyobb etnikumának uralkodói posztja kevés valódi hatalommal, de állami apanázzsal és politikai befolyással jár.","shortLead":"Shakespeare tollára kívánkozó intrikák követték Dél-Afrikában a leghosszabb ideig uralkodó zulu király halálát...","id":"20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebbdc0b-f4e1-45b4-b6d9-901f5c6042c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76242a3-deba-4703-8301-2c1ffcbd90f9","keywords":null,"link":"/360/20210517_zulu_kiralysag_tronutodlas_DelAfrika","timestamp":"2021. május. 17. 19:00","title":"Botrányba fulladt a zulu trónöröklés bejelentése, a királyfi élő adásban menekült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új vámrendszert dolgozna ki a brit kormány, kérdés, mit szól ehhez Brüsszel.","shortLead":"Új vámrendszert dolgozna ki a brit kormány, kérdés, mit szól ehhez Brüsszel.","id":"20210518_Brexitutohatas_London_egyoldaluan_felfuggesztheti_az_eszakir_megallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13556d6f-76bc-43f3-a70b-5a012bc0e44c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_Brexitutohatas_London_egyoldaluan_felfuggesztheti_az_eszakir_megallapodast","timestamp":"2021. május. 18. 19:16","title":"Brexit-utóhatás: London egyoldalúan felfüggesztheti az északír megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","shortLead":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","id":"20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbfcba-1abd-4a15-89a5-0a2918a7ebe8","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 18. 13:08","title":"Megbírságolta az MNB a lélegeztetőgép-vásárlás egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt többségbe kerültek a legfelsőbb bíróságban, arra most jött el a lehetőség.","shortLead":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt...","id":"20210518_usa_abortusz_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e6cf98-1bb7-469b-a569-9c8df61660e5","keywords":null,"link":"/elet/20210518_usa_abortusz_birosag","timestamp":"2021. május. 18. 05:41","title":"Elkezdheti az abortusz szabályainak szigorítását az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba30d1c-c2f4-4894-a3af-c0af3ea0de1c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A Vichy-érában leszerepelt közigazgatás tekintélyének helyreállítására hozták létre, ám végül a társadalom kettészakítottságának jelképe lett a most megszüntetett állami École nationale d'administration, azaz az ENA.","shortLead":"A Vichy-érában leszerepelt közigazgatás tekintélyének helyreállítására hozták létre, ám végül a társadalom...","id":"202119__bezart_francia_elitkepzo__kozszolgalati_kaszt__kikovezett_ut__az_iskola_ahatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba30d1c-c2f4-4894-a3af-c0af3ea0de1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cacc9a-d32d-4a2e-9338-eb48d4cc4ebc","keywords":null,"link":"/360/202119__bezart_francia_elitkepzo__kozszolgalati_kaszt__kikovezett_ut__az_iskola_ahatar","timestamp":"2021. május. 18. 17:00","title":"De Gaulle nyitotta, Macron zárja – vége a francia elit vezetőképzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","shortLead":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","id":"20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f959eb-8f89-4c78-9472-5499e233337a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","timestamp":"2021. május. 17. 14:25","title":"Támadás érte a büntetés-végrehajtás toborzó oldalát, adathalász oldalt csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]