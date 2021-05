Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A police.hu-n megjelent közleményben körözött személyként írtak az előadóról.","shortLead":"A police.hu-n megjelent közleményben körözött személyként írtak az előadóról.","id":"20210519_ittas_vezetes_tnt_elfogatoparancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd27742-a1c3-4fb9-ae16-6a9c8731e62a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_ittas_vezetes_tnt_elfogatoparancs","timestamp":"2021. május. 19. 06:42","title":"Ittas vezetés miatt elfogatóparancsot adtak ki a TNT zenésze ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes parkolás. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes...","id":"20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a783719-f443-4fdf-af9b-47601a6435b8","keywords":null,"link":"/360/20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","timestamp":"2021. május. 19. 08:02","title":"Radar360: Megint akadályoztuk az EU-t, pedig 13 millió euró jöhet Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44","c_author":"Bihari Ádám - Csányi Nikolett","category":"vilag","description":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert a múlt héten meghaltak egy légicsapásban. A hvg.hu-nak adott interjújában többek közt arról is beszélt, nem érdekli, hogy két államban, vagy egy államban élnek majd az izraeliek és a palesztinok, csak nyugalmat szeretne. Azt sem akarja, hogy a családjában ismétlődjön, amin ő keresztülment, ezért nem akar visszatérni Gázába. ","shortLead":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert...","id":"20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4999009-33dd-4ee1-891d-53e724d5fb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","timestamp":"2021. május. 19. 14:00","title":"\"Nem akarok visszamenni Gázába, itt akarok élni Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani a szabadalmat más gyógyszergyárakkal, pedig a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, az izraeli Teva is tett erre ajánlatot. ","shortLead":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani...","id":"20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f55a7-9603-4065-b695-96c3cd2c4695","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","timestamp":"2021. május. 20. 17:48","title":"A nagy gyógyszergyárak egyelőre nem adják át a koronavírus elleni vakcinák technológiáit másoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más nem képes, csak ő. Itt az előzetes.","shortLead":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más...","id":"20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37be96b-b891-4acd-9a31-6e1e18878567","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:09","title":"Liam Neeson már megint mindenkit megment, de most a jégen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték az ellenzék közösen induló pártjai, hogy segítsék az előválasztás megszervezését.","shortLead":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték...","id":"20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429d81df-f0ee-4255-b5b9-efe61ded9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","timestamp":"2021. május. 20. 17:06","title":"Megalakította az előválasztást szervező testületet az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","shortLead":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","id":"20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e0fa7-7f61-407c-b4e9-c999a50abdea","keywords":null,"link":"/sport/20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","timestamp":"2021. május. 20. 15:05","title":"Sidi Péter szerint szabályellenesen indítottak fegyelmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","shortLead":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","id":"20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202be29-3d11-40df-b217-57eed15067a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","timestamp":"2021. május. 20. 05:19","title":"Hamász: Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]