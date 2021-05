Folytatja az androidos terjeszkedését az új közösségi app, a Clubhouse, amely pénteken végre olyan országokba is eljutott, ahova korábban nem. Ennek megfelelően most már a magyar felhasználók is letölthetik a Play áruházból.

A Clubhouse egy újfajta podcast alkalmazás, amiben szobákat lehet létrehozni akár nyilvánosan is hallgatható beszélgetésekhez. (Elon Musk, a Tesla és a SpaceX cégek vezetője korábban ezen a felületen szerette volna meginterjúvolni az orosz államfőt, Vlagyimir Putyint.) A platform az iOS-en indult hódító útjára, és annak ellenére tudott tízmilliós letöltést produkálni, hogy egyetlen felületen és kizárólag meghívó birtokában lehetett használni.

Az app második évében, néhány hete jelentették be, hogy Androidon is elkezdik terjeszteni, de ez akkor csak az amerikai piacra vonatkozott. A mögöttes cég ezután azt közölte, hogy a szolgáltatás Japánban, Brazíliában, Oroszországban, Nigériában, majd Indiában is megjelent, és mostanra a kimaradt régiókban is tölthető lett.

A Clubhouse vezérigazgatója szerint a szolgáltatás egy újabb befektetéssel 4 milliárd dollár értékűvé vált.

