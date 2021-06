Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","shortLead":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","id":"20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943a75de-81fc-4778-8788-b8d457469481","keywords":null,"link":"/elet/20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","timestamp":"2021. június. 02. 09:57","title":"15 évesen fejbe lőtték a tálibok, ma a Vogue címlapsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","shortLead":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","id":"20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd887e0-d3e2-43ae-a8e3-e2f4e48093bd","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","timestamp":"2021. május. 31. 14:35","title":"Gál Kristóf nem bír a bábokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","shortLead":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","id":"20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6f6c7d-15f2-4eff-8062-021c9ba021bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","timestamp":"2021. május. 31. 14:36","title":"OECD: 2022 elejére érhet vissza a magyar gazdaság oda, ahonnan a válság előtt esni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatója. Az egybekelt párról csupán néhány fotó jelent meg a sajtóban. ","shortLead":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs...","id":"20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c308a0-ac53-423f-a802-33301b3bb488","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","timestamp":"2021. június. 01. 11:13","title":"Így mutat egy boldog miniszterelnök a menyasszonya oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel csökkent a vírus terjedése.","shortLead":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel...","id":"20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a044b-db8b-4528-bc23-10fd63afadca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 18:13","title":"Beoltották egy brazil város szinte minden felnőtt lakosát, meg is lett az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]