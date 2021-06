Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","shortLead":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","id":"20210607_mozi_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6316d8-de71-410e-8c31-9e4e4fe3d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_mozi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 15:37","title":"A jegybevételük több mint kétharmadát bukták el tavaly a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.

","shortLead":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb...","id":"20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff9aba0-4a43-44c8-8f96-41dc5e83d9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","timestamp":"2021. június. 07. 15:57","title":"Matolcsy arra számít, hogy felgyorsulhat az EU felbomlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora összeget. ","shortLead":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora...","id":"20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43595eeb-d6c5-47c3-9510-1931412bdce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","timestamp":"2021. június. 06. 10:35","title":"Már ingyen jár, de a korábban oltottaktól akár 10 ezret is elkérnek az idegen nyelvű oltásigazolásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása, mivel a globális felmelegedés egyre növeli a kockázatát ezen fajok eltűnésének.","shortLead":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása...","id":"20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1354ad22-ab0f-4d1d-92f1-8a70cd1c9655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"750 ezer faj élhet Ausztráliában, de 500 ezerről alig tudunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung tanulságos mondatát a Transzgenerációs történetek – Örökül kapott traumák és feldolgozásuk című kötet, amely különböző terápiás utak mentén vezeti végig az olvasókat azon a kérdésen, miért feltétlenül szükséges szembesülnünk felmenőink sokszor ismeretlen, elhallgatott múltjával annak érdekében, hogy kezünkbe vehessük a saját sorsunkat. Dr. Koltai Mária pszichiáterrel, kiképző pszichoterapeutával, a könyv elméleti bevezetőjének szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung...","id":"20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1193fa-1c79-4c06-9a29-22a2ccd41e67","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","timestamp":"2021. június. 07. 18:00","title":"Az őseink szenvedése bennünk is tovább élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]