[{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","shortLead":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","id":"20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed2982-0e0f-468e-a86a-5ae4f821758e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","timestamp":"2021. június. 16. 17:24","title":"Áttérnének a szén-dioxid-kibocsátás alapú útdíjra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan és a határon túlon is elérhetővé váltak a színdarabok: Németországból, Hongkongból és az Egyesült Arab Emírségekből is voltak nézői a SzínházTV-nek.","shortLead":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan...","id":"20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0005-45b4-4662-abe8-400d98cdb809","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Bevált az online forma, még Hongkongból is voltak nézői a SzínházTV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha eddig nem volt egyértelmű, ki tartja ostobának a másikat, a nemi kisebbségek jogait korlátozó törvény miatt most már végképp az lett.","shortLead":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha...","id":"20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bba38e-3fda-454a-9af8-d9630a6a2a13","keywords":null,"link":"/360/20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","timestamp":"2021. június. 17. 15:00","title":"Kovács Bálint: A Fidesz szavazói nem hülyék, de a Fidesz hülyének nézi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","shortLead":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","id":"20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2a646-d3ee-4261-a5ff-579253458225","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 17. 19:54","title":"Putyin: Annak a képnek, amit a mi sajtónk fest Bidenről, nincs köze a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","shortLead":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","id":"20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef755e3-ee8b-4f14-a50f-98f6cd9c58fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","timestamp":"2021. június. 16. 11:32","title":"Kis híján nekimentek a portugál drukkereknek a Deák téren Ronaldo gólja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]