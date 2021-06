Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","shortLead":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","id":"202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55ba5b-7a9d-49c4-a088-0cd3c8e6630c","keywords":null,"link":"/360/202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","timestamp":"2021. június. 17. 14:00","title":"Tovább építkezik a belügyminiszter családja az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","id":"20210617_petry_hertha_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca051a-6ba2-4daa-b2a8-3cd05a44141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_petry_hertha_per","timestamp":"2021. június. 17. 18:21","title":"Petry az ügyvédjével közölte, maradni akar a Herthánál, a klub hallani sem akar róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","shortLead":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","id":"20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f2a07-cc15-4f7d-b112-ae8b91044a5b","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","timestamp":"2021. június. 17. 08:07","title":"Michael J. Fox: A fogyatékkal élők is tudnak seggfejek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont került egy 110 éves történet végére.","shortLead":"Pont került egy 110 éves történet végére.","id":"20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9487c8-837e-44a0-b5f5-9fcd27d4ae12","keywords":null,"link":"/elet/20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","timestamp":"2021. június. 18. 17:31","title":"Leszerelték a legutolsó telefonfülkét is Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány, hogy a tanárképzés alatt egyáltalán nem készítik fel a leendő pedagógusokat, hogyan beszélgessenek diákjaikkal a témáról. Szerencsés esetben a védőnő segít, a legtöbb gyerek viszont még mindig a pornóból tájékozódik. Szakemberek attól tartanak, hogy a listázás miatt a gyerekek nem kapnak elég információt, pedig igenis igénylik, hogy a nemi identitásról, vagy akár a homoszexualitásról is beszéljenek. ","shortLead":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány...","id":"20210618_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb55ede-4c42-465b-8765-0f185f1a4e01","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2021. június. 18. 11:00","title":"Ha nincs, akivel a szexről lehetne beszélni az iskolában, akkor marad a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","shortLead":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","id":"20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b7ac5-c0d3-4cb3-9b10-6e16dcde1f0f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","timestamp":"2021. június. 17. 10:06","title":"Új Szabadság-szobrot kap New York Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","shortLead":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","id":"20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83731922-51b7-4725-bef4-efac3ebc8491","keywords":null,"link":"/zhvg/20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","timestamp":"2021. június. 18. 17:43","title":"Kezd kibontakozni, mekkora pusztítást végez a Srí Lankánál elsüllyedt méreghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új vámkezelési szabályok lépnek életbe július 1-től, amelyek minden olyan vásárlót érintenek, akik az Európai Unión kívül eső webshopokból rendelnek. A Magyar Posta nemrég közzétette a rendszerhez alkalmazkodó díjtáblázatát.","shortLead":"Új vámkezelési szabályok lépnek életbe július 1-től, amelyek minden olyan vásárlót érintenek, akik az Európai Unión...","id":"20210618_kulfoldi_webshopok_vasarlas_rendeles_afa_vamkezeles_magyar_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d2ffe-d32c-4e0b-997a-19824861fe6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_kulfoldi_webshopok_vasarlas_rendeles_afa_vamkezeles_magyar_posta","timestamp":"2021. június. 18. 14:17","title":"Szokott külföldről rendelni? Júliustól új világ jön, extra díjakat kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]