[{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","shortLead":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","id":"20210621_gyogyszer_Erd_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90d255-98d1-44e1-a0bd-25fa20c035e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyogyszer_Erd_asszony","timestamp":"2021. június. 21. 14:27","title":"Rendszeresen begyógyszerezte a 94 éves nőt, hogy megszerezze a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","shortLead":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","id":"20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbeee8f-141a-46cd-8ec3-e4de6cf09cb3","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 20. 18:20","title":"Rasszistagyanús magyar szurkolók miatt vizsgálódik az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","shortLead":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","id":"20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361521ec-e6af-4943-98c6-e9bb2452632d","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","timestamp":"2021. június. 20. 14:38","title":"Nulla százalék esélyt adtak a legkorábban született koraszülöttnek, most ünnepelte az egyéves születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]