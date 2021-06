Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek a foci-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek...","id":"20210622_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0483b0b-0f2b-49be-8b88-bc6d50b0abe9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Radar360","timestamp":"2021. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Beindult a magyar vakcinaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9509541-9f36-4929-af20-acf316237ae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","timestamp":"2021. június. 22. 17:05","title":"Marabu Féknyúz: Matolcsy és Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig akad olyan cég, amelyik elégedett a járvány miatt nyújtott állami segítő eszközökkel, azok is leginkább olyanok, amelyeknek jól megy a szekér. A vállalatok tizedének problémákat okoz a kötelezettségek teljesítése, vagyis közel állnak a csődhöz.","shortLead":"Alig akad olyan cég, amelyik elégedett a járvány miatt nyújtott állami segítő eszközökkel, azok is leginkább olyanok...","id":"20210623_Egy_felmeres_szerint_a_magyar_cegek_tizede_a_csod_szelen_tancol_az_allami_segitseget_szinte_mindenki_kevesli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c00dc-5352-49c8-887a-6f949eb461e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egy_felmeres_szerint_a_magyar_cegek_tizede_a_csod_szelen_tancol_az_allami_segitseget_szinte_mindenki_kevesli","timestamp":"2021. június. 23. 10:58","title":"Egy felmérés szerint a magyar cégek tizede a csőd szélén táncol, az állami segítséget szinte mindenki kevesli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","shortLead":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","id":"20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014b786-02ec-4b1b-804d-26161c15dc70","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. június. 22. 17:59","title":"Orbán Viktor: Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]