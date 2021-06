Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","shortLead":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","id":"20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6ed7d-434f-405c-81e3-6248fca47bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. június. 22. 15:30","title":"Matolcsy megnyugtatta a piacokat, egy gyors zuhanás után újra erősödik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","shortLead":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","id":"20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f55dc84-067d-4f2e-a060-e7bb56b293e4","keywords":null,"link":"/sport/20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 05:27","title":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának eredménye.","shortLead":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának...","id":"124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902f4c0-9487-461f-803f-ddd383f46e90","keywords":null,"link":"/360/124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","timestamp":"2021. június. 22. 10:00","title":"Van, ami jobban segítheti a koraszülöttek túlélését, mint az inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","shortLead":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","id":"20210621_gyogyszer_Erd_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90d255-98d1-44e1-a0bd-25fa20c035e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyogyszer_Erd_asszony","timestamp":"2021. június. 21. 14:27","title":"Rendszeresen begyógyszerezte a 94 éves nőt, hogy megszerezze a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint egyre többen bicikliznek Budapesten, a kihelyezett kerékpárszámlálókon folyamatosan dőlnek a rekordok.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint egyre többen bicikliznek Budapesten, a kihelyezett kerékpárszámlálókon...","id":"20210621_bkk_mol_bubi_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5644c6-1425-4fc5-b312-e6be3e77c737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_bkk_mol_bubi_budapest","timestamp":"2021. június. 21. 22:04","title":"BKK: több rekordot is megdöntött a megújult MOL Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.","shortLead":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak...","id":"20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe1e9f-5b90-4b57-afbc-aab8b7e9b002","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","timestamp":"2021. június. 21. 19:08","title":"Kiakadtak a texasiak, amiért az áramszolgáltatók távolról állítgatják a klímáikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő tanácsaink következnek.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő...","id":"20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569cf70-6f6b-479a-879b-9d35efc83a39","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","timestamp":"2021. június. 22. 18:00","title":"Hogy ne őrüljünk meg a kánikulában: életmentő tanácsok hőségriadó idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","shortLead":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","id":"20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d19ade-cfc0-4857-b8ab-e570e766c1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 21. 17:15","title":"158 szarvasmarhát éheztetett halálra egy ember Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]