Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg a migráció.","shortLead":"Meg a migráció.","id":"20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cca3c6-9434-4620-9996-c6794a83e803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. június. 24. 07:05","title":"A családi adóvisszatérítés és a magyar vakcinagyártás is szóba kerül az új nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen az épületbe, amelyről lemondott a FreeSZFE, a tankerült szerint csak jogvitáról van szó.","shortLead":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen...","id":"20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbfb046-edbc-41cc-815f-6242e3c00999","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","timestamp":"2021. június. 23. 13:34","title":"A tankerület szerint nem igaz, hogy lemondtak az épületről, ami pár napig a FreeSZFE-é volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Metrómegállókban, BKK-s ügyfélközpontokban, hűsítőszigeteken várják a kitikkadt fővárosiakat.","shortLead":"Metrómegállókban, BKK-s ügyfélközpontokban, hűsítőszigeteken várják a kitikkadt fővárosiakat.","id":"20210622_hosegriado_kanikula_bkk_ivokut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fbf1bf-357d-4e0f-ae89-5554591f9478","keywords":null,"link":"/elet/20210622_hosegriado_kanikula_bkk_ivokut","timestamp":"2021. június. 22. 09:49","title":"Ezeken a helyeken frissülhet fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon szerda este. Az F-csoport másik meccsén Portugália játszik Franciaországgal Budapesten a Puskás Arénában. A hvg.hu a mérkőzéseket élőben közvetíti.","shortLead":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon...","id":"20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508ecf27-6a14-471f-b5e3-4b2bb8e8ace3","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 23. 20:53","title":"Németország – Magyarország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]