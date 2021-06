Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának tartania kell a lépést egy olyan szegmensben, amelyben mára tucatnyi vetélytársa van.","shortLead":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának...","id":"20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9cbee-5b83-41a7-a9eb-7f3a40e27560","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","timestamp":"2021. június. 23. 04:41","title":"Itthon is bemutatkozott a Nissan Qashqai harmadik generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz Arénában.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz...","id":"20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6069c9aa-fd47-4980-a20a-6f450f0f6e05","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","timestamp":"2021. június. 23. 08:52","title":"Csányi Sándor: A magyar válogatott néhány éven belül a világ legjobbjai közé tartozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi hatóság.","shortLead":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi...","id":"20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db38e40-c6e6-4215-a86c-d1408b37ccdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. június. 23. 21:55","title":"Újabb jelentést talált „valószínű kapcsolatot” az mRNS oltások és fiatal férfiak szívizomgyulladása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel a programban. Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban szabadtéri vetítések, koncertek közönségtalálkozók, gasztroprogramok tarkítják az eseményt.","shortLead":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel...","id":"202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f168d8-6a3b-4610-ba27-f9d11da7e0c9","keywords":null,"link":"/360/202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","timestamp":"2021. június. 22. 12:00","title":"Új névvel és új helyszíneken kezdődik a magyar filmek éves seregszemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","shortLead":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","id":"20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83453810-e2c1-4452-bb70-d437ef693850","keywords":null,"link":"/sport/20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","timestamp":"2021. június. 22. 21:00","title":"Babos Tímea főtáblás Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miután az uniós miniszterek is tárgyaltak a homoszexuálisokat megbélyegző törvénymódosításokról, arra kérik az Európai Bizottságot, tegyen jogi lépéseket az európai állampolgárok védelmében.","shortLead":"Miután az uniós miniszterek is tárgyaltak a homoszexuálisokat megbélyegző törvénymódosításokról, arra kérik az Európai...","id":"20210622_nyilatkozat_elitel_unios_kormanyok_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a8a1f4-0d02-4d3b-a144-0b72617878ae","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_nyilatkozat_elitel_unios_kormanyok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 22. 16:24","title":"13 uniós ország ítélte el a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]