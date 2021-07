Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur tartományban az ujgur őslakosságot kényszermunkatelepeken dolgoztatják. ","shortLead":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur...","id":"20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c53ec-281c-464c-9491-049215a4d919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","timestamp":"2021. július. 02. 13:57","title":"Négy divatcéget vádolnak azzal, hogy ujgur kényszermunkásokat alkalmaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám kérdés, lesz-e belőle bármi. Bábiné Szottfried Gabriella volt fideszes országgyűlési képviselő mindenesetre jól jár: az előkészítés nyolc éve ad számára munkát és jövedelmet.

","shortLead":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám...","id":"202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b810e-f17f-4ac5-889f-c2cc19ebdeaf","keywords":null,"link":"/360/202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","timestamp":"2021. július. 03. 08:15","title":"Nyoma sincs a védőnői hálózat reformjának, miközben egy fideszes évek óta keres rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható koronavírus-variánsok ellen védene.","shortLead":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható...","id":"20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b69c6e-1a07-43b3-a9f0-96b7513eaddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 02. 10:45","title":"Legalább egy évig védhet az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle eltérést a hagyományos családmodelltől, mert csak az képes megfelelő fiakat adni a hazának - írta Jean-Yves Camus francia politológus.","shortLead":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle...","id":"20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbefda30-bb69-4405-a77a-41522cadd181","keywords":null,"link":"/360/20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Charlie Hebdo: Nacionalista homofóbia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat meg a szenátus vizsgálóbizottsága.","shortLead":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat...","id":"20210701_brazilia_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e6ca3-ac1d-4269-add7-484ef398ddfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_brazilia_astrazeneca","timestamp":"2021. július. 01. 16:18","title":"Brazíliában kenőpénzhez kötötték a vakcinavásárlást – aztán kiderült, hogy az eladó is csak át akarta verni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]