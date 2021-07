Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és ügyvezetője egy különleges videóval ünnepelte a függetlenségi nyilatkozat július 4-i kihirdetését: elektromos szörfdeszkára pattant, és egy amerikai zászlóval a kezében szelte a habokat. A felvétel alatt John Denver legendás Take Me Home, Country Roads című nótája szól:

A Business Insider szerint Zuckerberg ugyanezt a szörfdeszkát használhatta a Hawaiin tett látogatásakor is. Az eszköz kimondottan drága, még az egyszerűbb modellekért is legalább 12 ezer dollárt kérnek. Ez egyszerű átváltással is mintegy 3,5 millió forintot jelent.

Az elektromos szörfdeszka előnye, hogy a hullámmentes vízen is használható. Ezáltal még a kezdőknek is a profikhoz hasonló élményben lehet részük.

