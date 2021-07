Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posta 4 százalékkal emeli a fizetéseket július elsejével, a MÁV semennyivel, de a vasutasok dupla akkora egyszeri juttatást kapnak, mint a postások.","shortLead":"A posta 4 százalékkal emeli a fizetéseket július elsejével, a MÁV semennyivel, de a vasutasok dupla akkora egyszeri...","id":"20210704_Lehet_nem_mindenki_kap_beremelest_az_allami_vallalatoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1295c-2202-4e3d-bbca-5a7b06eeac4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Lehet_nem_mindenki_kap_beremelest_az_allami_vallalatoknal","timestamp":"2021. július. 04. 21:06","title":"Ötvenezren maradhatnak ki a bérfejlesztésből az állami vállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","shortLead":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","id":"20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2596ed66-7970-4b1c-b887-74e318b576c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","timestamp":"2021. július. 04. 17:01","title":"Sima rajt-cél győzelem Verstappennek, Hamilton nem fért fel a dobogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot, hogy ebből hátrányaik származhatnak a karrierépítés során.","shortLead":"Hat területen hirdette meg képzéseit a Freeszfe Egyesület. A felkért oktatók annak ellenére vállalták a feladatot...","id":"202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c575fd-ad62-41b0-bbe7-7c6bbf8e5d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4520f0b-6f04-401b-96b5-93454ec070d9","keywords":null,"link":"/360/202126__freeszfe_egyesulet__felnottkepzes__szakmai_orokseg__sajat_rendezes","timestamp":"2021. július. 04. 13:30","title":"A Freeszfe Egyesületnél tanulni ősztől lehet, de jelentkezni most kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Átalakította a vásárlási szokásokat az elmúlt időszak: a tömeggyártott termékek helyett egyre inkább előtérbe kerültek a hazai dizájnerek, mert közösségi összefogásnak is számított a hazai felé fordulni. Szakértők szerint az új szokások akár velünk is maradhatnak hosszú távon. ","shortLead":"Átalakította a vásárlási szokásokat az elmúlt időszak: a tömeggyártott termékek helyett egyre inkább előtérbe kerültek...","id":"20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce354e-0d9f-4254-be03-79688cf72d71","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","timestamp":"2021. július. 05. 10:44","title":"A világjárvány alatt az online megoldások és a hazai alkotók felé fordultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","shortLead":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","id":"20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1762b4b5-eaa8-4ae8-99f5-66ff33d83b9e","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","timestamp":"2021. július. 05. 11:58","title":"Belehalt a durva dzsúdóedzésbe egy hétéves tajvani fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]