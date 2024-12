Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","shortLead":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","id":"20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25.jpg","index":0,"item":"a84636fb-7aeb-4599-97c1-72bce46131bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","timestamp":"2024. december. 24. 16:25","title":"Videón, ahogy kitört a Kilauea vulkán Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b793f2-c0a2-4fba-a957-3280bcf2598b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tanárbérektől a napelemes szabályozásig, a fenyegetett bírói függetlenségtől az ellenzéki pártok vesszőfutásáig: 2024 Krónikája – Magyarország című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. 