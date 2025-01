Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22884b3-13c0-404f-b36f-91db697bcb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A partnerválasztást különböző tudományágak szempontjából lehet tanulmányozni, ilyen például a pszichológia, a szociológia vagy a közgazdaságtan. A nyelvi szempontokkal viszont eddig keveset foglalkoztak. Mint kiderült: rejteget érdekességeket.","shortLead":"A partnerválasztást különböző tudományágak szempontjából lehet tanulmányozni, ilyen például a pszichológia...","id":"20250115_hvg-szokincs-szerepe-a-parvalasztasban-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22884b3-13c0-404f-b36f-91db697bcb00.jpg","index":0,"item":"4789b028-b705-4c9e-a4b8-cc6acf4e8912","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-szokincs-szerepe-a-parvalasztasban-hazassag","timestamp":"2025. január. 15. 16:00","title":"A párválasztásban ritkán vizsgálják, pedig van szerepe: a szókincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók. A versenyhatóság arra kíváncsi, a cég befolyásolhatja-e a piacot a felhasználók és a riválisok kárára.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók...","id":"20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"f91d566a-465c-4107-b0a9-9a38bc99d89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 15. 09:03","title":"Előveszi a Google-t a brit versenyfelügyelet, mert visszaélhet a hatalmával a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága láttán, és hogy emiatt a politikus igen keményen bírálja a többi partnert. Donald Tusk lengyel miniszterelnök semmi kétséget nem hagy afelől, hogy úgy érzékeli: fordulóponthoz érkezett a kontinens.","shortLead":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága...","id":"20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"d18282f6-d262-4941-9261-0a429a4fb2ca","keywords":null,"link":"/360/20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","timestamp":"2025. január. 14. 15:30","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: Tusk keményen odaszólt Orbánnak, és üzent a Nyugatnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát váltanak, miután a kerület népszavazáson döntött az Airbnb kitiltásáról. Az új funkcióhoz tűzjelző, recepció és a vendégeknek nyújtott reggeli szükséges.","shortLead":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát...","id":"20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405.jpg","index":0,"item":"77fc0d0c-5407-4d44-8703-69e2731d0484","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. január. 16. 07:53","title":"Hatalmas zugszálloda létesül Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli késések után.","shortLead":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli...","id":"20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"71c60d4d-76fd-42cd-964b-db81f9eca637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","timestamp":"2025. január. 14. 12:04","title":"Lázár János sem tudja, mennyibe fog kerülni, amit bejelentett a vasútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","shortLead":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","id":"20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86.jpg","index":0,"item":"03a57c16-760b-4819-a418-a8832ea03615","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","timestamp":"2025. január. 15. 17:31","title":"Lábtörést szenvedett egy bringás, a trolivezető megnézte, majd tovább ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról, miért került fel az amerikai szankciós listára. A fideszes miniszter el sem jött az ülésre, államtitkára helyettesítette.","shortLead":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról...","id":"20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"cbe8b75b-0f80-401b-867b-22628e992586","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","timestamp":"2025. január. 14. 12:26","title":"Kitették Vadait a nemzetbiztonsági ülésről, ahova Rogán el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]