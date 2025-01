Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House Zrt.?","shortLead":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House...","id":"20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf.jpg","index":0,"item":"55ec8aa9-8d02-40b2-9323-16d374828c13","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","timestamp":"2025. január. 06. 10:46","title":"Összeálltak a bulinegyed nagyágyúi egy jó cégalapításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre halasszák el az ítélethirdetést, mert az akadályozná elnöki munkáját. A Stormy Daniels pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében az év elején Trumpot valamennyi vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre...","id":"20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435.jpg","index":0,"item":"af7157fd-fbe4-4db7-a347-ce745654410e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","timestamp":"2025. január. 06. 21:08","title":"Elnöksége idejére megúszhatja az ítélethirdetést a pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében már elítélt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","shortLead":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d.jpg","index":0,"item":"36241ee5-7a5c-465b-8627-8271b1144837","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Az ukránok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt öt méregdrága orosz légvédelmi rendszert semmisítettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","shortLead":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","id":"20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"7a37faa2-e2cd-4cff-8408-ce20aa60f5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 06. 13:12","title":"Futballőrült apáca a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten sérültek meg.","shortLead":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten...","id":"20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c.jpg","index":0,"item":"d68d8e15-7d2c-4a6c-bc97-58a965f27205","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"Egy 23 éves moldáv férfit keres a rendőrség, aki a vasárnapi súlyos balesetet okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","shortLead":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","id":"20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366.jpg","index":0,"item":"4604392f-8533-4059-b44d-b0c58e7ff82e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","timestamp":"2025. január. 06. 07:55","title":"24.hu: 31 milliós gázszámlát csináltak a vendégmunkások, majd a bérlő koreai cég tulajdonosai köddé váltak Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát, úgy döntött: a jövőt megtartja magának. Yuval Noah Harari izraeli történész új okoskönyvében az információs hálózatok fejlődését vizsgálva arra jut, lehet, hogy az emberiség történetét Valaki Más írja.","shortLead":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát...","id":"20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"931fd9c0-b3de-41ae-8842-385da5a3d4b9","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 05. 19:30","title":"\"Nem csak egy eszköz, hanem ügynök\" – Harari elmagyarázza, miért veszélyesebb a mesterséges intelligencia az atombombánál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]