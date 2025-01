Sokan használnak VPN-szolgáltatásokat a legkülönbözőbb célokra; vannak, akik csak olyan tartalmakhoz szeretnének hozzáférni, melyeket az országukból nem lehet elérni, míg mások a cenzúra vagy az állami megfigyelés elkerülése miatt fordulnak valamilyen VPN-szolgáltatóhoz a kevésbé demokratikus országokban.

Ugyan alapvetően ez biztonságosabbá (is) teszi a böngészést, nagyon nem mindegy, milyen cég termékéhez fordul az ember. Egyrészt azért, mert a teljes hálózati forgalom áthalad a szerverein, tehát egy rossz kézben lévő VPN-szolgáltató használata még veszélyes is lehet. Másrészt, ha valami gond van a szerverek biztonságával, könnyen adatszivárgás történhet – ebbe már a nagyok bicskája is beletört korábban. (De az idézett NordVPN példásan kezelte a helyzetet.)

Hogy egyszerűbbé tegye a megbízható VPN-szolgáltatók kiválasztását, az androidos Play Áruházban egy új jelölést vezet be a Google – szúrta ki a TechCrunch. Ez egy „igazolt” (Verified) címkével látja el azokat a VPN-szolgáltatókat, amelyek eleget tesznek a Play Áruház szigorú adatvédelmi elvárásainak.

Google

Az ilyen jelvénnyel ellátott alkalmazások a felhasználók adatainak védelmét, és biztonságát helyezik az előtérbe, azáltal, hogy a fejlesztőik betartják a Play Áruház biztonsági/adatvédelmi irányelveit. Az ilyen appok biztonságát duplán ellenőrzik.

A jelvényhez szükséges még legalább 10 000 letöltés és 250 értékelés, valamint minimum 90 napja kell szerepelnie a Play kínálatában. Hogy mikor jelenhet meg mindenkinél az új jelölés, még nem ismert – Android 15 rendszeren, a legfrissebb Play-verzióval még nem leltük nyomát, de lehet, hogy fokozatosan teszi elérhetővé a Google.

