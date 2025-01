Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel...","id":"20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"bf1a818a-089a-438f-9519-b3a7aadc592b","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","timestamp":"2025. január. 28. 06:58","title":"Trump utasítást adott a transznemű katonák kitiltására az amerikai hadseregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is baj, hogy nincs elég pszichológus, így nincs aki elbeszélgessen a fiatalokkal, amikor megkerülnek. ","shortLead":"Az is baj, hogy nincs elég pszichológus, így nincs aki elbeszélgessen a fiatalokkal, amikor megkerülnek. ","id":"20250128_Csaknem-900-gyermekvedelmi-gondoskodasban-elo-fiatalt-tartottak-nyilvan-eltuntkent-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"137dd9c9-84df-40d3-addc-98b9476ad503","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Csaknem-900-gyermekvedelmi-gondoskodasban-elo-fiatalt-tartottak-nyilvan-eltuntkent-Magyarorszagon","timestamp":"2025. január. 28. 07:27","title":"Csaknem 900 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalt tartottak nyilván eltűntként Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","shortLead":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","id":"20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c.jpg","index":0,"item":"c9323673-ae65-4962-88c9-95bcb7c2d9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","timestamp":"2025. január. 28. 17:03","title":"120 napot töltött a víz alatt, Guinness-rekordot állított fel egy német férfi, és egy elég határozott célja van a fura kísérletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges intelligencia. No meg a hatása: az emberek nemcsak a DeepSeek nevére keresnek rá, hanem arra a berobbanás kárvallotjára is.","shortLead":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2.jpg","index":0,"item":"687b1b9c-3927-4c0e-99a9-ce621a4ab928","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 11:38","title":"Akkorát durrant az új kínai MI, hogy a magyarok is tömegesen keresnek rá – meg a nagy vesztesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","id":"20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"96246eee-11ad-4426-9bc9-5a5386dc1424","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 28. 08:01","title":"Hősugárzó okozta lakástűzben halt meg egy idős férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai doktrínáit idézi.","shortLead":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai...","id":"20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"37f993e1-1830-4a09-a7b9-5df754bc62b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","timestamp":"2025. január. 29. 07:49","title":"Dróncsalinak használják egymást az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]