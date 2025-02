Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"067c1f37-62e1-46b3-93a5-0189f05fcfe5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Zsolt szerint nagy eredmény lenne, ha a Liverpool megnyerné a bajnokságot, mivel még nincs angol bajnoka Magyarországnak.","shortLead":"Szoboszlai Zsolt szerint nagy eredmény lenne, ha a Liverpool megnyerné a bajnokságot, mivel még nincs angol bajnoka...","id":"20250204_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-szoboszlai-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067c1f37-62e1-46b3-93a5-0189f05fcfe5.jpg","index":0,"item":"e26a34bf-46b4-479b-a9b8-1d6a805e0a76","keywords":null,"link":"/sport/20250204_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-szoboszlai-zsolt","timestamp":"2025. február. 04. 11:58","title":"Szoboszlai édesapja: Dominiknak egoistábbnak kell lennie, hogy érvényesülni tudjon a sztárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami a betegségen túl van.”","shortLead":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami...","id":"20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba.jpg","index":0,"item":"52f37dda-6bc7-4c7a-8138-7ce58679bc3b","keywords":null,"link":"/elet/20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","timestamp":"2025. február. 04. 08:57","title":"Katalin hercegné legújabb fotóját a 6 éves Lajos herceg készítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","shortLead":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","id":"20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597.jpg","index":0,"item":"ddcbc7d6-d78d-4ba4-8b56-2a3a76b2d435","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","timestamp":"2025. február. 02. 21:17","title":"Átrepült a körforgalmon egy Skoda Százhalombattán, nem tudták megmenteni a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti égbolton. ","shortLead":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti...","id":"20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"652d1e9f-0e87-4098-a47e-d3b913c26e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","timestamp":"2025. február. 02. 22:11","title":"Rakétatámadáskor látni akkora tűzgömböt az égen, mint most Dél-Amerikában (videókkal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","shortLead":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","id":"20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a.jpg","index":0,"item":"99069d15-690b-40d7-879d-8390fbaa3bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","timestamp":"2025. február. 03. 18:03","title":"Hetek vannak hátra: megszüntet egy biztonsági funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]