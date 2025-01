Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes szakszervezeti vezetők vágyvezérelt híradása”, továbbra is tilos az otthoni munkavégzés és ez így is marad. ","shortLead":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes...","id":"20250130_home-office-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"7e5c64c9-3e97-46b2-958c-4fb3ab3b025f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_home-office-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 30. 14:24","title":"Sajtóhírek szerint Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál, a miniszter szerint szó sincs ilyesmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog, a magyar huszárvirtus népi örökségét hordozó Vitéz Lászlót a galiciáner zsidó nagyapjától megöröklő Kemény Henrik. Minden rezsimben megkeserítették az életét, és minden rezsimben imádta a közönség. Nyolcvan évet töltött el a paraván mögött.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog...","id":"20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39.jpg","index":0,"item":"7e18867e-747b-465a-9a94-0604b92a7148","keywords":null,"link":"/360/20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","timestamp":"2025. január. 29. 19:30","title":"Palacsintasütővel az ördög és a halál ellen – 100 évvel ezelőtt született Kemény Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89d8870-c981-4062-a8f3-cdb160209120","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összefoglalunk minden fontos tudnivalót a Bajnokok Ligája rájátszásáról és az egyenes kieséses szakaszról, valamint levonjuk a tanulságokat, mik az előnyei és a hátrányai az új lebonyolítási rendszernek.","shortLead":"Összefoglalunk minden fontos tudnivalót a Bajnokok Ligája rájátszásáról és az egyenes kieséses szakaszról, valamint...","id":"20250131_bajnokok-ligaja-bl-atalakitas-uj-rendszer-alapszakasz-rajatszas-egyenes-kieseses-szakasz-liverpool-manchester-city-real-madrid-barcelona-sorsolas-osszegzes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89d8870-c981-4062-a8f3-cdb160209120.jpg","index":0,"item":"1f53e50a-e1a9-49a9-8bab-26f09ca2356f","keywords":null,"link":"/sport/20250131_bajnokok-ligaja-bl-atalakitas-uj-rendszer-alapszakasz-rajatszas-egyenes-kieseses-szakasz-liverpool-manchester-city-real-madrid-barcelona-sorsolas-osszegzes-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 06:01","title":"Utáljuk, de nehéz nem élvezni – milyen igazából az átalakított Bajnokok Ligája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","shortLead":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","id":"20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"89cfb146-2b5c-4f6a-a0fe-2b43372b7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 30. 13:50","title":"Április közepéig biztosan letartóztatásban marad Till Tamás feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","shortLead":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","id":"20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3.jpg","index":0,"item":"8ea5c4da-5a02-47a0-9c6a-3c1537d22ace","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","timestamp":"2025. január. 30. 07:33","title":"80 milliós bírságot hozott össze egy reptéri parkolóban felejtett Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]