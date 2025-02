Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44b23a2b-edc4-4306-a936-3e0491e304f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Négy lakást már vásároltak, egy pedig folyamatban van abból a pénzből, amit a demonstráción gyűjtöttek össze.","shortLead":"Négy lakást már vásároltak, egy pedig folyamatban van abból a pénzből, amit a demonstráción gyűjtöttek össze.","id":"20250204_lakhatas-Influenszer-tuntetes-lakasvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44b23a2b-edc4-4306-a936-3e0491e304f4.jpg","index":0,"item":"f1372477-c9d3-4ac6-9b02-e3daeefb11a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_lakhatas-Influenszer-tuntetes-lakasvasarlas","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Nyolc fiatal lakhatását biztosították egy évvel az Influenszer-tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A La Niña sem segített.","shortLead":"A La Niña sem segített.","id":"20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957.jpg","index":0,"item":"34016ede-f8f8-43a3-9b3b-6d5d15c18bd8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","timestamp":"2025. február. 06. 06:37","title":"A valaha mért legmelegebb volt az idei január","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","shortLead":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","id":"20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"19a77d40-4d9a-486c-99eb-7e017b8ea3df","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 11:37","title":"Putyin kiadta az ukázt a Sberbanknak, hogy működjön együtt Kínával a mesterséges intelligencia területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia fővárosban ismerkedtünk meg testközelből, ahol az 1959-es DS Ballons feltámasztott új változatát is meglestük.","shortLead":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia...","id":"20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac.jpg","index":0,"item":"b18a7e37-5f48-411b-be48-e779aabfca97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","timestamp":"2025. február. 05. 07:59","title":"Nyakfűtéssel hódít az új francia luxusautó: megnéztük a DS N°8 szedánt és a gömbökön gördülő ikonikus elődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","shortLead":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","id":"20250204_nagykorut-bringasztrada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"3a1a4c05-d1e9-44bd-8a13-4f6d4250e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_nagykorut-bringasztrada","timestamp":"2025. február. 04. 12:33","title":"Jön a nagykörúti bringasztráda – teljesen átalakul az egyik legforgalmasabb fővárosi szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","shortLead":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","id":"20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"8cdc2d91-8046-4caa-b49f-85ca4fe20a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","timestamp":"2025. február. 05. 08:27","title":"Svédországi lövöldözés: 11 halott, az elkövető egyedül cselekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold felszínén. ","shortLead":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold...","id":"20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03.jpg","index":0,"item":"be46848f-f16d-432c-8463-a95a2cb1572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","timestamp":"2025. február. 04. 14:03","title":"10 000 kg/nap sebességgel dolgozhat a Holdon a NASA bányászrobotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]