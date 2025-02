Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek lefaragásának jegyében pénteken.","shortLead":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek...","id":"20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9.jpg","index":0,"item":"ddeb4cd4-f613-4eaa-85cc-fb2ff619213a","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","timestamp":"2025. február. 15. 08:36","title":"Alaposan belekezdett Elon Musk a tisztogatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy ha nem figyel egy fontos részletre, a hőguta egy ritka, ám annál veszélyesebb esetével szembesülhet.","shortLead":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek...","id":"20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf.jpg","index":0,"item":"c167a846-babb-45d2-87c6-8b2643ee7597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","timestamp":"2025. február. 15. 08:03","title":"Halálos veszélyt kockáztat, aki nem figyel erre – egy nő maradandó károsodást szenvedett a szaunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei orvostechnikai minősítésű okosórája, az akár egészségpénztári számlára is megvásárolható Watch D2.","shortLead":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei...","id":"20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d.jpg","index":0,"item":"8fe5dc80-6c2d-4e99-8894-524b27080133","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:00","title":"Pumpál, elszorít, életet menthet: teszten a rendes vérnyomásmérős Huawei Watch D2 okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan emberek, akikből orvosilag igazoltan hiányzik.","shortLead":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan...","id":"20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6.jpg","index":0,"item":"43f921b1-031d-4ad8-9b7f-36b73f058810","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","timestamp":"2025. február. 16. 08:03","title":"Tényleg jó nekik? Ilyenek a valóban félelem nélküli emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","shortLead":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","id":"20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"aeb519bf-28d2-471a-86f0-e4354778ba08","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","timestamp":"2025. február. 16. 12:19","title":"Jó hatással volt egy zászlógyártó cég eladásaira, hogy Trump a kanadai szuverenitást bombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország mély válságban van – ami a választási kampányban Orbán Viktor igazi problémájá válhat. Most a lakosság megtakarítással rendelkező része menthetné meg, ám ez eddig nem történt meg. A kormányfő számára egy esély maradt.","shortLead":"Magyarország mély válságban van – ami a választási kampányban Orbán Viktor igazi problémájá válhat. Most...","id":"20250215_Die-Welt-gazdasag-valsag-Orban-Viktor-valasztasi-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"32c36912-83ac-439a-8f01-37784fb949ad","keywords":null,"link":"/360/20250215_Die-Welt-gazdasag-valsag-Orban-Viktor-valasztasi-kampany","timestamp":"2025. február. 15. 09:15","title":"Die Welt-elemzés: A gazdaság miatt bajban van Orbán Viktor, az 5,5 százalékos inflációt sokan 20 százalékosnak érzékelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem kímélte Orbán Viktort sem. A párt már kampányüzemmódra kapcsolva néhány leendő szakpolitikusát is felvillantotta, a pártelnök pedig választási ígéretcunamit adott elő sok logikus, néhány meghökkentő és pár egészen meglepő állítást téve.","shortLead":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem...","id":"20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560.jpg","index":0,"item":"b775b6bd-3eb5-46be-866e-c30eae7a34e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 20:22","title":"Magyar Péter végre berúgta a kampánymotort: országértékelőjében fenyegetett, lelkesített és annyi mindent ígért, hogy csak na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]