Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","shortLead":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","id":"20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305.jpg","index":0,"item":"508240d2-7cba-4758-9e1f-98a7f56dd015","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","timestamp":"2025. február. 19. 13:51","title":"Pontosítja a főváros, hogy miért tiltják be az aluljárókban sütögetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború kirobbanásáért – úgy reagált: úgy könnyű elkerülni egy háborút, ha az egyik fél megadja magát.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború...","id":"20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30.jpg","index":0,"item":"cfa3e7c5-1467-4b65-88e6-4c778c4e1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","timestamp":"2025. február. 20. 08:45","title":"Lengyel külügyminiszter: Katonailag és pénzügyileg maximálisan folytatni kell Ukrajna támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz narratíva átvétele mindenképpen jó pont Putyinnál. ","shortLead":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz...","id":"20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"6e21fe12-e56f-4e89-9bee-46e11411d466","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:37","title":"Újabb engedmény Oroszországnak: Trump választásokat akar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","shortLead":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","id":"20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"f7a4bdfd-b1e5-4ba1-8f8a-5edda50068df","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","timestamp":"2025. február. 20. 14:02","title":"A HVG mellett a Telex és a 24.hu sem vehet részt Orbán Viktor évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az űrtechnológiáról és a műholdakról tárgyalt Jászai Gellért a SpaceX alelnökével.","shortLead":"Az űrtechnológiáról és a műholdakról tárgyalt Jászai Gellért a SpaceX alelnökével.","id":"20250219_SpaceX-Washington-4iG-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"dcdb5fae-dbef-4944-b769-34101b057744","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_SpaceX-Washington-4iG-targyalas","timestamp":"2025. február. 19. 10:21","title":"A SpaceX-szel tárgyal Washingtonban a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","shortLead":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","id":"20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f.jpg","index":0,"item":"8aafc6cb-0bd0-4142-88fa-d0d957206523","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","timestamp":"2025. február. 19. 21:32","title":"Harminc évre való víz olvad ki a gleccserekből évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja elhagyni a kórházat. A helyzet még sürgetőbbé teszi, hogy befejezze az elkezdett reformokat. ","shortLead":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja...","id":"20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"65a64aae-f5e5-4602-bf75-e286da304569","keywords":null,"link":"/360/20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","timestamp":"2025. február. 19. 09:55","title":"Ferenc pápa érzi, hogy közeleg a halála, és védeni próbálja az örökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]