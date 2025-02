Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c55baaf8-76a5-4e10-947d-94b925c01f8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"II. Thotmesz a 18. dinasztia uralkodója volt, sírjának felkutatását az utóbbi évek egyik legfontosabb feltárásaként kezelik. ","shortLead":"II. Thotmesz a 18. dinasztia uralkodója volt, sírjának felkutatását az utóbbi évek egyik legfontosabb feltárásaként...","id":"20250220_II-Thotmesz-farao-Egyiptom-sir-Luxor-Kiralyok-volgye-megtalaltak-regeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55baaf8-76a5-4e10-947d-94b925c01f8b.jpg","index":0,"item":"d7bdf835-9971-411a-957e-621ef74f9c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_II-Thotmesz-farao-Egyiptom-sir-Luxor-Kiralyok-volgye-megtalaltak-regeszet","timestamp":"2025. február. 20. 13:23","title":"Száz év után újabb fáraósírt tártak fel Luxorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","shortLead":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","id":"20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7.jpg","index":0,"item":"8863b0b4-f20c-43c0-85be-79cb6e765693","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","timestamp":"2025. február. 21. 08:08","title":"Pusztító becsapódás: az udvaron landolt egy ütközésben felborult autó Borsodnádasdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","shortLead":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","id":"20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329.jpg","index":0,"item":"8daff545-1160-4b7a-9368-6591c5c41482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"Azzal magyarázta a rendőröknek az ittas vezetést az ózdi nő, hogy terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184f6a54-53c2-44db-ad28-b924a554355d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hétfő reggel 8 óráig lesz érvényben a hideg idő miatt kiadott vörös kód riasztás.","shortLead":"Hétfő reggel 8 óráig lesz érvényben a hideg idő miatt kiadott vörös kód riasztás.","id":"20250220_extrem-hideg-voros-kod-riasztas-meghosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/184f6a54-53c2-44db-ad28-b924a554355d.jpg","index":0,"item":"605a005a-5d3c-40d9-b225-ad5ddcf45522","keywords":null,"link":"/elet/20250220_extrem-hideg-voros-kod-riasztas-meghosszabbitas","timestamp":"2025. február. 20. 19:57","title":"Marad az extrém hideg, meghosszabbítják a vörös kód riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is lőttek, igazságos döntetlen született. ","shortLead":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is...","id":"20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465.jpg","index":0,"item":"a664987a-f4c4-4234-9c60-1e0880c5757b","keywords":null,"link":"/sport/20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 23:08","title":"Hat gól esett az Aston Villa–Liverpoolon, de ebből kettőt elvettek les miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","id":"20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"1c1bc44d-67bc-48ef-9890-70239ec1c9ab","keywords":null,"link":"/elet/20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","timestamp":"2025. február. 20. 20:08","title":"Véletlenül megtiltották amerikai kutatóknak, hogy olyan szavakat használjanak, mint a nő, a fogyatékkal élő és az idős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők képviselték.","shortLead":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők...","id":"20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2.jpg","index":0,"item":"39233659-c14f-423e-88b8-25420791163b","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","timestamp":"2025. február. 21. 13:17","title":"Kamala Harris követi Joe Bident a művészeti ügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]