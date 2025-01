Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3fe57ef8-2a35-4ad0-a346-0fa1b54ca00f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Még ismeretlen a vevő kiléte, de Jellinek Dániel ingatlanmágnás cégcsoportjának elővásárlási joga volt.","shortLead":"Még ismeretlen a vevő kiléte, de Jellinek Dániel ingatlanmágnás cégcsoportjának elővásárlási joga volt.","id":"20250109_hvg-MNV-Hotel-Hunor-Jellinek-Daniel-Indotek-Nemzeti-Artistakepzo-Punkosdfurdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe57ef8-2a35-4ad0-a346-0fa1b54ca00f.jpg","index":0,"item":"6c24153a-027b-429e-a764-54922d9c19c5","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-MNV-Hotel-Hunor-Jellinek-Daniel-Indotek-Nemzeti-Artistakepzo-Punkosdfurdo","timestamp":"2025. január. 09. 06:15","title":"Titkolják, ki vette meg fél áron a Hunor Hotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664db16-5b2c-4cc4-b403-d954f3ae53b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles környéki tűzvész martaléka lett.","shortLead":"A Los Angeles környéki tűzvész martaléka lett.","id":"20250109_Porig-egett-Paris-Hilton-otthona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3664db16-5b2c-4cc4-b403-d954f3ae53b9.jpg","index":0,"item":"8c8416d2-ed39-4e20-b559-d9c853e7e4b7","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Porig-egett-Paris-Hilton-otthona","timestamp":"2025. január. 09. 08:55","title":"Porig égett Paris Hilton otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","shortLead":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","id":"20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391.jpg","index":0,"item":"f7c64006-0845-40c2-b449-c4f91825535c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 09. 07:53","title":"Őrizetbe vették annak a honlapnak az alapítóját, amelyen Dominique Pelicot a felesége megerőszakolóit toborozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek a Fülöp-szigetekiek közül, az tényleg hazamenjen.","shortLead":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek...","id":"20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"6b6c79c0-09ea-4252-a0e3-70cf22e1a8b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 09. 19:37","title":"Mégis maradhatnak a Fülöp-szigeteki vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Nyüzsgő síparadicsomok és eldugott alpesi falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal egyszerűbb ennél egy kétkijelzős gépet használni multitaskinghoz. Az Asus rendre kínál ilyet, és most a Las Vegas-i technológiai világkiállítást, a CES 2025-öt tartotta a legrelevánsabb helyszínnek egy újabb bemutatóra.","shortLead":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal...","id":"20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f.jpg","index":0,"item":"725bf22f-fe46-4ad4-9b31-f4355ca4c86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","timestamp":"2025. január. 09. 16:24","title":"Nem mindennapi notebook: két képernyője, lecsatolható billentyűzete van az Asus laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem láthatta mindenki.","shortLead":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem...","id":"20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"d7ad5981-dfc2-45ca-8208-c66cfec00723","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","timestamp":"2025. január. 08. 13:03","title":"Cenzúrázta a Meta az Instagramon az LMBTQ-hashtageket, de állítja, csak véletlen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]