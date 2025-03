Új, az Instagram alternatívájának tekinthető fotós-videós közösségi platform jelent meg a Bluesky alapjain. Ez az a közösségi platform, amely a tavalyi amerikai elnökválasztás után jelentősen gyarapítani tudta a felhasználói bázisát – köszönhetően annak is, hogy az emberek tömegesen pártoltak el a Donald Trump szekerét toló Elon Musk tulajdonában álló X-től.

Most egy alapvetően fotós platformmal rukkoltak elő a Bluesky alapjain: a Flashes egyelőre csak iOS-en érhető el, és a TechCrunch szerint az első 24 órában csaknem 30 ezer letöltést ért el. (Az androidos változat még nem készült el.)

Az applikáció nagyon hasonlít az Instagramhoz, legalábbis annak klasszikusabb, korábbi változatához. Egyidejűleg négy fotót lehet feltölteni rá, míg videók terén egyperces hosszúság a felső határ. A fejlesztője a berlini Sebastian Vogelsang, és a Flashes ugyanazon a protokollon alapul, mint a Bluesky, szóval az alapok ugyanazok.

Flashes app

Ez azt is jelenti, hogy a Bluesky felhasználói bázisa is rendelkezésre áll, tehát az összes, a Flashes felületén közzétett tartalom megjelenhet a Bluesky felhasználói előtt is. A platform sokkal testreszabhatóbb az Instagramnál, és nincs olyan ajánló algoritmusa sem, mint a Meta platformjának – ez pedig sokak számára előny lehet. Filterek ugyanakkor a Flashesben is vannak.

Az app ide kattintva tölthető le az App Store-ból. Sebastian Vogelsang szavait idézve a TechCrunch megjegyzi: tárgyalások folynak befektetőkkel, és a fejlesztő minden lehetőségre nyitott. Elképzelhető tehát, hogy a jövőben több pénz áll majd rendelkezésre a platform fejlesztéséhez.

