[{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","shortLead":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","id":"20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace.jpg","index":0,"item":"abd484ed-61dc-47ba-aa6b-b7f9e3f4277a","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"Eladó A mi kis falunk kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df17ba9a-1862-47b1-b70f-232b50bfeebc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány százezer forinttal drágább lett a Vitara és az S-Cross.","shortLead":"Néhány százezer forinttal drágább lett a Vitara és az S-Cross.","id":"20250306_megemeltek-az-esztergomi-suzukik-arat-vitara-s-cross","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df17ba9a-1862-47b1-b70f-232b50bfeebc.jpg","index":0,"item":"8c9df71e-a46a-4101-a14f-532ada97264d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_megemeltek-az-esztergomi-suzukik-arat-vitara-s-cross","timestamp":"2025. március. 06. 06:41","title":"Megemelték az esztergomi Suzukik árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a4251-d41b-4ec2-b320-64f58eceafdc","c_author":"HVG","category":"hvgkonyvek","description":"Kísérleti formátumokkal indul a 2025-ös év a HVG Könyveknél, kártyacsomaggal kínálunk ugyanis önfejlesztő tréninget. Közben érkeznek az új gazdasági, üzleti kötetek is.","shortLead":"Kísérleti formátumokkal indul a 2025-ös év a HVG Könyveknél, kártyacsomaggal kínálunk ugyanis önfejlesztő tréninget...","id":"20250305_HVG-konyvkiado-uj-vezeto-szerkeszto-ujdonsagok-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb1a4251-d41b-4ec2-b320-64f58eceafdc.jpg","index":0,"item":"afe63119-4bd1-46d5-b5fd-02bf46b0cd6c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250305_HVG-konyvkiado-uj-vezeto-szerkeszto-ujdonsagok-allas","timestamp":"2025. március. 05. 13:11","title":"Új vezetőkkel innovációra és régi erősségeire épít a HVG könyvkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4212b8-a2eb-4937-af89-459828a326d6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Európa árulói azt a minimális esélyt játsszák meg, hogy ha minden nyugati országban elveszti a fejét a lakosság, és az aktuális valóságtagadó oroszpárti szélsőjobbot juttatja kormányra, akkor az egyébként egyáltalán nem süllyedő hajót elhagyó rágcsálók kerülnek a sor elejére, ahol majd Putyin osztja a Szovjetunió Hőse érdemrendeket, némi véres pénz kíséretében. ","shortLead":"Európa árulói azt a minimális esélyt játsszák meg, hogy ha minden nyugati országban elveszti a fejét a lakosság, és...","id":"20250305_Para-Kovacs-Imre-Trump-szijjarto-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4212b8-a2eb-4937-af89-459828a326d6.jpg","index":0,"item":"0e210d01-4cae-4370-af01-9fc7c8d7a02a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Para-Kovacs-Imre-Trump-szijjarto-peter-velemeny","timestamp":"2025. március. 05. 14:12","title":"Para-Kovács Imre: Trump hullarablása és a magyar dögevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői beruházás befektetői között.","shortLead":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői...","id":"20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253.jpg","index":0,"item":"56c2be06-17bd-4876-a505-efcf7215077e","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","timestamp":"2025. március. 05. 12:55","title":"Mártha Imre: Már tolonganak a bankok, boldogan finanszíroznák a rákosrendezői beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","shortLead":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","id":"20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6.jpg","index":0,"item":"13f901b2-6923-4796-b376-612e51d17cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","timestamp":"2025. március. 05. 13:12","title":"Tragédiával ért véget a gyorshajtás miatti baleset, mindkét utasa meghalt a fiatal sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is megfertőzött.","shortLead":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is...","id":"20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd.jpg","index":0,"item":"9f03d8a9-e3df-47d7-a0a7-b933c1ff61e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 05. 19:03","title":"Magyarországot is becélozta egy veszélyes kártevő, ami biztonsági kamerákat fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]