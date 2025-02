Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","shortLead":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","id":"20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"0ca4b22f-b162-45b4-bf09-3d4559f96f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","timestamp":"2025. február. 21. 08:53","title":"Két gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak egy illegálisan az USA-ban tartózkodó magyar férfit a floridai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásra. Ennek részeként pedig akár egy kedvező kamatozású támogatott hitelt is felvehetnének otthonuk modernizálására. De mennyire reális az, hogy ténylegesen megkapják a bankoktól ezt a kölcsönt az idősek?","shortLead":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási...","id":"20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"f8973212-1e51-4579-b0a4-52ce3ea9698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:08","title":"Több elég komoly akna is bekerült a nyugdíjasoknak szóló új otthonfelújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7493742f-1aaa-45d7-ad59-cf2c8010d1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel 7 óra után lehetett erős, szúrós szagot érezni az M2 metró Széll Kálmán téri állomásán, ami később átterjedt a levegőben. A BKV közleménye szerint a gázszagnak nincs köze a metróhoz, az M2 vonal biztonságosan üzemel.","shortLead":"Péntek reggel 7 óra után lehetett erős, szúrós szagot érezni az M2 metró Széll Kálmán téri állomásán, ami később...","id":"20250221_Gazszagot-erezni-az-M2-vonalon-de-a-BKV-szerint-biztonsagos-a-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7493742f-1aaa-45d7-ad59-cf2c8010d1c0.jpg","index":0,"item":"1d7ca4a0-c8bf-4103-b6d2-5db4f6c419a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Gazszagot-erezni-az-M2-vonalon-de-a-BKV-szerint-biztonsagos-a-metro","timestamp":"2025. február. 21. 10:09","title":"Szúrós gázszag volt az M2 metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint egy kisgyerek. ","shortLead":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint...","id":"20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"9f15e3be-489e-4d57-9a78-615ccaa34606","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","timestamp":"2025. február. 21. 11:50","title":"Láncfűrészt lengetett a CPAC színpadán Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbdf95-b959-4053-8569-e425497d547e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Háromezer fős leépítést tervez a Continental, de a magyar dolgozóiknak nem kell aggódniuk – közölte a cég a HVG-vel.","shortLead":"Háromezer fős leépítést tervez a Continental, de a magyar dolgozóiknak nem kell aggódniuk – közölte a cég a HVG-vel.","id":"20250220_continental-leepites-auto-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcbdf95-b959-4053-8569-e425497d547e.jpg","index":0,"item":"56c676ed-be6f-4b95-90bb-0e45e37579a0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_continental-leepites-auto-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 20. 10:21","title":"Nyugtat a Continental: Hiába lesz nagy leépítés, magyar dolgozókat nem rúgnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","shortLead":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","id":"20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"7fa72029-87e1-49d2-82ce-01841f83a422","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","timestamp":"2025. február. 20. 08:21","title":"Ismerősének segített elköltözni erőszakos élettársától, eltörték az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]