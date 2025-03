Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","shortLead":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","id":"20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"63b020f8-58d3-4592-b0e3-26a8c5d29aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","timestamp":"2025. március. 05. 07:12","title":"Tízméteres lángok csaptak fel a szegedi szemétlerakóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","shortLead":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","id":"20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9.jpg","index":0,"item":"61b3c249-52f7-45fb-b47e-38b75eb8e23b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","timestamp":"2025. március. 04. 13:50","title":"Verekedés tört ki a szerb parlamentben, füstbombákat is bevetettek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság Magyarországra. Az ügyben csütörtökön hoz ítéletet az Európai Bíróság.","shortLead":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság...","id":"20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"e5b3842f-fc4b-48d4-9280-04cc65432000","keywords":null,"link":"/eurologus/20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:32","title":"Ismét EU-s büntetés fenyegeti Magyarországot, újabb pénzeket bukhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","shortLead":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","id":"20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"cf495ec4-bcb7-4bfe-8a1b-faf476ab6767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 15:49","title":"Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel a politika sem tud mit kezdeni.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel...","id":"20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8.jpg","index":0,"item":"774566dc-df52-43a2-b497-c63c2d9a58ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","timestamp":"2025. március. 04. 20:59","title":"Több pénzt buknak az ausztrálok szerencsejátékon, mint amennyit az idősekre költ az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten inkább az egyre komolyabb vetélytársak miatt.","shortLead":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten...","id":"20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150.jpg","index":0,"item":"2fefcc0d-da79-4e9e-ba29-8baf632b9155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. március. 05. 10:11","title":"Felére estek a Tesla kínai eladásai, ott is megutálták Elon Muskot, vagy más áll a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]