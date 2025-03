Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint a fejlett világban kevés helyen bántalmazzák annyit a kicsiket, mint éppen Magyarországon, de a veszély nem az LMBTQ irányából fenyegeti őket – fejti ki a konzervatív lapban Alan Posener brit–német szabadúszó újságíró.","shortLead":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint...","id":"20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"e8025690-efd2-419e-8ffd-5258159b2580","keywords":null,"link":"/360/20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","timestamp":"2025. március. 07. 08:05","title":"Die Welt-vélemény: Veszélyben vannak a magyar gyerekek, de nem a Pride miatt, ahogy Orbán állítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök nem indítottak eljárást.","shortLead":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök...","id":"20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f.jpg","index":0,"item":"5b3b5f66-f28a-4914-a780-6db2d2c1ecbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","timestamp":"2025. március. 05. 15:56","title":"Rendőrt hívtak egy diákra egy XII. kerületi gimnáziumban, mert Elf Bart találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","shortLead":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","id":"20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"85c16018-4d02-4f1d-b611-d01dc1676b06","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","timestamp":"2025. március. 06. 07:34","title":"Hamarosan bármelyik rendelőbe lehet interneten időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte a hangsebességet.","shortLead":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte...","id":"20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57.jpg","index":0,"item":"a6ecb21c-1d5b-44ea-9a6f-4155b5994cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","timestamp":"2025. március. 05. 18:03","title":"Lefotózta a NASA a történelmi pillanatot, így néz ki a hangrobbanás nélküli hangsebesség-átlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mért forgalmat – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az NGM eközben az „árnövelőkkel” szembeni fellépésről ír.","shortLead":"Januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mért...","id":"20250306_A-KSH-szerint-januarban-elindultak-az-emberek-a-boltokba-es-meg-penzt-is-koltottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"2838d897-5d7b-4c01-bc78-5b29f9cd0ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_A-KSH-szerint-januarban-elindultak-az-emberek-a-boltokba-es-meg-penzt-is-koltottek","timestamp":"2025. március. 06. 08:30","title":"A KSH szerint januárban elindultak az emberek a boltokba, és még pénzt is költöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]