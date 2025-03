Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47","c_author":"Czeglédi Fanni - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár, az első szabad gyerekújság készítői írták az olvasóiknak, tizenéves fiataloknak, leendő szavazóknak. ","shortLead":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár...","id":"20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47.jpg","index":0,"item":"3586087a-32be-4251-97c7-9f2d84f11aca","keywords":null,"link":"/360/20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","timestamp":"2025. március. 15. 10:47","title":"Ezt a világot ti tudjátok megjavítani, de ehhez előbb ismerni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","shortLead":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","id":"20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3956c538-7834-4a01-9089-f8e00617e88c","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","timestamp":"2025. március. 14. 14:52","title":"Nem engedték rágyújtani a füves cigijére, ezért őrjöngeni kezdett egy strand büféjében, majd kórházi ápolókat rúgott fejbe egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fe3f51-da2a-41b1-9e65-14397c5b4795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katona József Színház színésznője Szilágyi Erzsébetet játssza minden idők legdrágább magyar sorozatában.","shortLead":"A Katona József Színház színésznője Szilágyi Erzsébetet játssza minden idők legdrágább magyar sorozatában.","id":"20250314_Rujder-Vivien-Hunyadi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0fe3f51-da2a-41b1-9e65-14397c5b4795.jpg","index":0,"item":"234599c8-77c3-484d-9b0a-53fac41ab1ad","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Rujder-Vivien-Hunyadi","timestamp":"2025. március. 14. 15:43","title":"Rujder Vivien a Hunyadi-sorozatról: Azt látom, ez a pénz nem lett ellopva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. Szerinte a beszéd nem feltétlenül készteti cselekvésre a szimpatizánsokat, de mindenképpen nyomot hagy a fejekben. Úgy vélte, Magyar Péter elsősorban a nőket és a nyugdíjasokat akarta ma megnyerni, mert ezekben a társadalmi csoportokban egyelőre lemaradt a Tisza Párt. Az viszont aggodalomra ad okot, hogy több százmilliárd forint értékű ígéretet tett, miközben a költségvetés jelentős hiánnyal küzd.","shortLead":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek...","id":"20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316.jpg","index":0,"item":"f864dd1d-2e8c-4827-b283-dac1b2920b84","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","timestamp":"2025. március. 15. 19:24","title":"Elemző Orbán Viktor poloskázós mondatáról: Borzalmas hallgatni ezeket az 1930-as éveket idéző kijelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a jubiláló újlipótvárosi Belgában. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659.jpg","index":0,"item":"b0e2a9b8-37f4-4b0c-a3bd-caaa5e8ea5df","keywords":null,"link":"/360/20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","timestamp":"2025. március. 14. 19:30","title":"Hasbeszélő és a politikus étlap Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és a rászorulóknak juttassák a lejárat közeli élelmiszereket. A központra eddig több mint 8 milliárd forintot költött az állam, és idénre további bő 2 milliárdot szánnak rá, jóllehet a rábízott tevékenységet egyelőre nem látszik űzni, csak, mivel beszél róla és adományt is gyűjt, legfeljebb hobbi szinten. Eközben az általa kiírt közbeszerzéseken kormányhoz egészen közel álló szereplők is tarolnak.","shortLead":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és...","id":"20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760.jpg","index":0,"item":"985412ba-6953-4eff-8fb4-11de859d05f7","keywords":null,"link":"/360/20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","timestamp":"2025. március. 14. 17:00","title":"10 milliárd felett az állami élelmiszermentés költségei, érdemi eredmény nincs, de Tiborcznak már jutott falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0654a8d7-52cf-45f8-83ed-80cf105dd35a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tizennégy embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt.","shortLead":"Tizennégy embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt.","id":"20250314_rendorseg-razzia-szorakozohelyek-hajdu-bihar-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0654a8d7-52cf-45f8-83ed-80cf105dd35a.jpg","index":0,"item":"3d0419d4-9bea-4161-a0c2-9d394ad6ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_rendorseg-razzia-szorakozohelyek-hajdu-bihar-kabitoszer","timestamp":"2025. március. 14. 18:28","title":"A lámpabúrában is drog volt elrejtve: hajdúsági szórakozóhelyeken razziázott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","shortLead":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","id":"20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"49d867de-4452-43b1-8a42-037d644dbdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","timestamp":"2025. március. 15. 07:40","title":"Egy husánggal támadó férfi megölte egy kisbolt eladónőjét Fonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]