[{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","shortLead":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","id":"20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"9248b977-4279-42cd-a314-7a4c4f467d26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","timestamp":"2025. március. 11. 08:29","title":"Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","shortLead":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","id":"20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12.jpg","index":0,"item":"17ec642a-d830-462e-bcf1-86538701ace0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Madring lesz a neve a Spanyol Nagydíj helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","shortLead":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","id":"20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"4bda647c-cec9-406a-85b8-23c56edfe53c","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 10. 15:05","title":"Vatikán: még korai arról beszélni, mikor hagyhatja el a kórházat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja fel a gazdaságokat.","shortLead":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja...","id":"20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c.jpg","index":0,"item":"a87085f4-be7c-45dc-857a-12a00cbdd545","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 10. 17:50","title":"Mi magyarázza, hogy a 200 forintos tejért több mint 500-at kérnek el a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","shortLead":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","id":"20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd.jpg","index":0,"item":"33f42588-7ba8-4025-84cb-e6e16aaf2187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","timestamp":"2025. március. 10. 14:15","title":"Több ezer magyar munkalehetőséget kínálnak egy Fülöp-szigeteki állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]