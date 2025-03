Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","shortLead":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","id":"20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58.jpg","index":0,"item":"7ab3a947-333c-43fa-9726-abe4c9d3764e","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","timestamp":"2025. március. 19. 14:26","title":"Az aktuálpolitikai megszólalásokat kerülő főbírót is kiakasztotta Trump kirohanása a tömeges kitoloncolás ellen ítélő bíróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert hasonlította a rovarhoz, a köztársasági elnök szerint nincs ezzel gond.","shortLead":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert...","id":"20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7.jpg","index":0,"item":"56b20077-6435-4a8a-b7d2-afa79fbb3f46","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sulyok szerint Orbán nem hasonlította poloskákhoz ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","shortLead":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","id":"20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14.jpg","index":0,"item":"d950f77b-b6cb-4b92-b1fd-687ee2c3a13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","timestamp":"2025. március. 19. 07:40","title":"Egyre fiatalabbak a Ferrari vásárlói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","shortLead":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","id":"20250317_polus-center-maro-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"a2fdb7d9-d638-4eb0-ac5a-01f13dedd81a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_polus-center-maro-szag","timestamp":"2025. március. 17. 19:08","title":"Maró szag terjengett a Pólus Centerben, 15 embert toxikológiai vizsgálatra szállítottak a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","shortLead":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","id":"20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8.jpg","index":0,"item":"fb41d047-0b1e-4510-bafc-635c67324fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","timestamp":"2025. március. 18. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati méregdrága közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed03196-c88f-4d79-acad-dfd58fd3e0d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt szerint éppen Komáromi mellett robbant egy füstgyertya, és véletlenül igent nyomott.","shortLead":"A párt szerint éppen Komáromi mellett robbant egy füstgyertya, és véletlenül igent nyomott.","id":"20250318_dk-kepviselo-fustgyertya-szavazas-pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed03196-c88f-4d79-acad-dfd58fd3e0d9.jpg","index":0,"item":"8d1fa835-aac3-4bfa-b4d0-28edf0568f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_dk-kepviselo-fustgyertya-szavazas-pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 18. 16:21","title":"Úgy megijedt egy DK-s képviselő a füstgyertyától, hogy megszavazta a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két embert vittek kórházba.","shortLead":"Két embert vittek kórházba.","id":"20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"e53551e6-4873-41e7-9cf2-578051bc8851","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","timestamp":"2025. március. 18. 10:38","title":"A mentők adtak ki közleményt arról a céges csapatépítőről, ahol összekötött cipőfűzővel futottak a résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]