Éve óta lehet már pletykákat hallani arról, hogy az Apple is elkészíti a saját, hajlítható kijelzővel szerelt mobilját. A cég állítólag két ilyen készüléken is dolgozik, a vállalat által használt kijelző pedig nemcsak hajlítható, de öngyógyító is lehet. A legutóbbi pletykák szerint a készülék 2026-ban debütálhat, most pedig egy újabb forrás erősítette meg ezt a dátumot.

A BGR azt írja, Jeff Pu elemző információi szerint az Apple várhatóan áprilisban kezdi meg két hajlítható eszköz gyártását a Foxconn gyárában, a tömeggyártást pedig 2026 második félévében tervezi elindítani a cég. A lap szerint az információ nem légből kapott.

Pu szerint az Apple a 2025-ös iPhone-okkal kapcsolatban nem fog túl nagy elvárásokat támasztani az eladásokat illetően, mert a cég már a hajlítható készülékekre koncentrál. Azt az elemző nem árulta el, hogy pontosan milyen készülékekről van szó, de ha lehet hinni a korábbi pletykáknak, akkor az összecsukható iPhone mellett egy ugyanilyen iPad is megjelenhet a piacon.

Ming-Chi Kuo, az Apple-ügyekben rendre jól értesült elemző korábban arról beszélt, hogy az Apple 2025 második felében kezdheti meg a tömeggyártást, ám nemrég épp ő volt az, aki már a 2026-os megjelenési dátumot emlegette. Azt nem tudni, hogy az Apple halasztotta-e el a gyártás beindítását, vagy Kuo volt-e az, aki túlságosan optimista volt a dologgal kapcsolatban.

A BGR szerint az Apple valamikor 2020-ban vágott bele a hajlíthatós projektbe, ami magyarázat lehet arra, miért kell hosszú éveket várni a megjelenésre azután, hogy a konkurensek kijöttek az első ilyen készülékükkel. Mint ismert, a Samsung még 2019-ben mutatta be a Galaxy Foldot.

A BGR koreai forrásra hivatkozva azt is írja, az Apple 2026-ban dobhatja piacra az első hajlítható kijelzős eszközét, de a lap szerint az sem kizárt, hogy ebből 2027-ben lesz valami. Ami biztos: a lap nem említi, hogy telefonról lenne szó. A korábbi pletykák egyébként arról is szóltak, hogy az első ilyen Apple-eszköz egy iPad Mini lehet.

Hogy milyen lesz az Apple készülékének fogadtatása, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy egy nagyon erős mezőnybe és egy nagyon komoly versenybe szállhat be az Apple. Jelenleg millimétereken megy a küzdelem a cégek között, miközben a Huawei már egy két ponton meghajlítható mobilt is készített. Késni azonban talán még mindig jobb, mint teljesen lemaradni a vonatról – gondolhatják az Apple vezetői.

