[{"available":true,"c_guid":"fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek gyanús körülmények. A 86 éves korában meghalt Oleg Gorgyijevszkij rendőri védelem alatt élt.","shortLead":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek...","id":"20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e.jpg","index":0,"item":"18b0a1fc-4c86-44fb-a4f5-6bddc977cc95","keywords":null,"link":"/elet/20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","timestamp":"2025. március. 21. 21:17","title":"Meghalt Angliában az egyik leghíresebb szovjet kettős ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","shortLead":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","id":"20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f3a7ceaf-d891-421b-93b6-094aa7c59085","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 22. 11:41","title":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984087ee-2445-4fcd-93e1-b4a50542fdc1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Március 29-én dél körül részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, a különleges égi jelenség során a Hold a Napnak egy kis szeletét takarja majd ki.","shortLead":"Március 29-én dél körül részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, a különleges égi jelenség során a Hold...","id":"20250321_reszleges-napfogyatkozas-megfigyeles-magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984087ee-2445-4fcd-93e1-b4a50542fdc1.jpg","index":0,"item":"1d450192-a812-474a-b142-55e2f8742774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_reszleges-napfogyatkozas-megfigyeles-magyarorszagrol","timestamp":"2025. március. 21. 18:03","title":"Részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna az Állami Számvevőszék jelentése, amely feltárta, mennyi pénzt herdáltak el a Matolcsyékhoz köthető alapítványok a cég felvásárlásával.","shortLead":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna...","id":"20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0.jpg","index":0,"item":"c9f7e5ef-f7dc-45cb-ba68-2448404c3d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. március. 21. 14:47","title":"Tiborcz bizalmasa is ott volt a Matolcsy-kör drágán vett cégében, de pont most távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését. ","shortLead":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését. ","id":"20250321_kigyulladt-mozdony-debrecen-vonat-mav-katasztrodavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"7f7cecc8-e45c-42ae-afbf-53968fa9c782","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_kigyulladt-mozdony-debrecen-vonat-mav-katasztrodavedelem","timestamp":"2025. március. 21. 16:29","title":"Kigyulladt egy mozdony a debreceni vasútállomáson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d494a0-3540-4586-a0ec-f3e07ba906cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 21-én volt 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltása, ugyanezen a napon alakult 1957-ben a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), és 16 évvel ezelőtt, 2009-ben ezen a napon mondott le Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Március 21-én volt 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltása, ugyanezen a napon alakult 1957-ben a Kommunista Ifjúsági...","id":"20250321_Tevedtem-igy-mondott-le-16-evvel-ezelott-Gyurcsany-Ferenc-a-miniszterelnoki-posztrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6d494a0-3540-4586-a0ec-f3e07ba906cd.jpg","index":0,"item":"f50c23c7-8328-4372-9a5d-4ab7fe7e1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Tevedtem-igy-mondott-le-16-evvel-ezelott-Gyurcsany-Ferenc-a-miniszterelnoki-posztrol","timestamp":"2025. március. 21. 18:38","title":"“Tévedtem” – így mondott le 16 évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöki posztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","shortLead":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","id":"20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c.jpg","index":0,"item":"21c0d142-fe4f-4ad0-b01e-8072e573124a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","timestamp":"2025. március. 21. 15:41","title":"Megbüntették Zelenszkij autóját Helsinkiben, miután tiltott helyen állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]