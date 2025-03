Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","shortLead":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","id":"20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b.jpg","index":0,"item":"3a5a5df8-54d9-440c-94bd-fdc504772f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","timestamp":"2025. március. 18. 07:21","title":"Már a legkisebb BMW-nek is világít a hűtőrácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte szerdán Magyar Péter. Szerinte „most, amikor Orbán Viktor hatalma megrendült, ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamodik, mint 2006-ban a Gyurcsány-kormány: a magyar emberek alapvető, gyülekezéshez való jogát veszi semmibe”. De tüntetéssel és a rendőrséggel való konfrontációval nem lehet változást elérni, szerinte ez egy ideológiai csapda, amibe nem sétálnak bele.","shortLead":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte...","id":"20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9.jpg","index":0,"item":"a04e564b-adb8-4584-870f-a9daef29cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:52","title":"Magyar Péter nem hisz az „óellenzéki módszerekben”, és nem akar belesétálni Orbánék csapdájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","shortLead":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","id":"20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6.jpg","index":0,"item":"edf7f207-e03d-49af-8dca-38213d9cf1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","timestamp":"2025. március. 17. 18:52","title":"Újra lesz átalánydíjas számlázás az okosmérős áramfogyasztóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","shortLead":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","id":"20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"21aac5e0-7a7b-4e9b-9a58-ec0a83b6cc97","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","timestamp":"2025. március. 18. 14:32","title":"Putyin szerint a szankciókat nem érdemes ideiglenes intézkedéseknek tekinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik törvényben lehet rendezni a kérdést.","shortLead":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik...","id":"20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843.jpg","index":0,"item":"556f6482-0eb1-481b-9167-a9679a99691b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","timestamp":"2025. március. 18. 17:54","title":"Répássy Róbert szerint kitilthatják a középületekről a Pride-zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon az Egyesült Államok szövetségi kiadásai. Közben a republikánus párt nyomására már Donald Trump is behúzná az elbocsátási kéziféket, felszólítva a milliárdost, hogy inkább „szikét” használjon, mint „baltát”.","shortLead":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon...","id":"20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"3b7d6d58-22d3-4188-9868-33274532e243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:45","title":"Sztálin, Mao és Hitler alkalmazottainak emlegetésével védte elbaltázott leépítéseit Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]