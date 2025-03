Ha péntekenként már a hétvégéről ábrándozik munka közben, jobb, ha észben tartja: a következő műtétjét is időzítse inkább más napra a pénteki helyett. Már amennyiben van rá lehetősége, természetesen.

Ez nem holmi légből kapott állítás, hanem tudományosan igazolt tény, aminek amerikai és kanadai kutatók jártak utána, eredményeiket pedig a JAMA Network Open tudományos folyóiratban publikálták.

Megállapításaikhoz csaknem félmillió ember adatait elemezték ki, és úgy találták, a hétvége előtti műtéteknél valamivel nagyobb volt a halál és a komplikációk valószínűsége, mint a hétvége után végzett műtétek esetében.

Mint a Gizmodo kiemeli, korábban is készültek már hasonló tanulmányok, melyek azt jelezték: hatással lehet a „hétvége” a műtétek lefolyására. A friss elemzés azonban eltér a többitől, mivel többféle műtéti beavatkozást is górcső alá vettek, és számításba vették az orvosok korát, tapasztalatát is. Emellett az operáció rövid (30 napos)-, közép- (90 napos) és hosszútávú (1 éves) hatását is vizsgálták.

A kutatók úgy találták, a hétvége előtti műtétek esetében általánosságban 5 százalékkal volt magasabb a halálozás és a szövődmények kialakulásának kockázata, mint a hétvégét követő operációk esetében. Az legvalószínűbb ok Vatsala Mundra, a tanulmány egyik szerzője szerint nem más, mint az, hogy ilyenkor már kisebb a rendelkezésre álló személyzet.

Mundra megjegyzi: a hétvége előtti műtétek némileg nagyobb kockázata abból is fakadhat, hogy azok, akiket pénteken operálnak, azoknak gyakran kell a kórházban maradniuk hétvégére is, műtét utáni ápolásra. Ugyanakkor ilyenkor lényegesen kevesebb szakember dolgozik az egészségügyi intézményekben. A kutató, valamint csapata még nem fejezte be a kapcsolódó vizsgálatokat, így a jövőben további részletek derülhetnek ki a mögöttes okokról.

