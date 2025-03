Sikerülhetett az ukránoknak megzavarni az orosz siklóbombák irányítását – írja a Der Spiegel.

A siklóbombák egyszerű lövedékek, amelyek hatótávolságát és pontosságát fémszárnyakkal és műholdas navigációval növelik. Olcsóságuk ellenére nagy pusztítást képesek végezni, számos ukrán katona és civil életébe került a bevetésük, és a légvédelemnek is nehéz dolga van velük.

Siklóbomba – ez az oroszok hatékony és olcsó eszköze Oroszország egyre gyakrabban használ siklóbombákat az Ukrajna elleni légicsapásokban. A siklószárnyakkal kiegészített eszközök olcsó, ám nagy pusztító erejű lőszerek.

A német lap szerint az ukránoknak most sikerülhetett megtalálni a rettegett fegyver ellenszerét. Bár pontosan nem tudni, hogyan zavarják meg a bombák navigációját, Thomas Withington brit katonai szakértő szerint az egyik lehetőség a műholdjel megzavarása. Amikor a navigációra szolgáló műholdjel eléri a Földet, az nagyon gyenge, és ha a vevő közelében ugyanazon a frekvencián erősebb jelet generálnak, elnyomja azt – magyarázta a szakértő. Ezzel akár új célpontba is irányíthatják a bombákat, ahol nem tudnak kárt okozni.

Withington szerint az ilyen zavarás kiküszöbölhető, a nyugati siklóbombák például titkosított GPS-jellel kommunikálnak, és nem is reagálnak más jelekre. Nem tudni, hogy az oroszok használják-e egyáltalán ezt a technológiát, vagy az ukránoknak sikerült feltörni a titkosítást, mindenesetre a szakértő szerint a frontvonalon sok katonánál csak egyszerű, titkosítatlan vevőkészülék van az orosz GLONASS műholdas navigációs rendszerhez.

Ha az ukránoknak valóban sikerült tartósan hatástalanítaniuk az orosz siklóbombákat, az a Der Spiegel szerint új helyzetet eredményez a harctéren, legfontosabb fegyverüktől esnek el az oroszok. Withington szerint azonban az ukránok is hasonló hátrányban lehetnek: nem kapnak engedélyt arra, hogy titkosított GPS-jelet használjanak az amerikai fegyverek navigációjához, mert azok orosz kézbe kerülhetnek. A modern nyugati fegyverekkel így is előnyre tehetnének szert, de túl keveset kapnak belőlük ahhoz, hogy kritikus helyzetbe hozzák az oroszokat, és az Egyesült Államok politikáját tekintve nem is valószínű, hogy ez megváltozna.

Nyitókép: Siklóbomba-támadás Harkivban. Fotó: Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto / NurPhoto via AFP