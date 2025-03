Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","shortLead":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","id":"20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"1c965842-446f-4836-ac0e-f662559ca8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","timestamp":"2025. március. 25. 13:49","title":"Meglódultak a lakáshitelek, 40 százalékkal nőtt az átlagösszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552","c_author":"A mű ","category":"360","description":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek vannak. Akadnak azonban, akik sokkal befolyásosabbnak ítéltettek, mint korábban, és vannak új szereplők is a listán.","shortLead":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek...","id":"20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552.jpg","index":0,"item":"0b671955-b59f-424f-851b-76a0f09c1fac","keywords":null,"link":"/360/20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","timestamp":"2025. március. 26. 16:11","title":"Magyar Power 50: ők a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","shortLead":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","id":"20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"80c26722-df69-4cf9-8712-0167c4b55b1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","timestamp":"2025. március. 27. 10:36","title":"Egy kiszivárgott tervezet szerint nagyon szigorú bevándorlás-ellenes intézkedésekre készülnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól. A tüntetők este 7 óra előtt megindultak a híd felé, azonban a rendőrsorfalon nem jutottak át. Később a megfogyatkozott, de lelkes tömeg a Szabadság hídhoz vonult, amelyet egy időre elfoglaltak, majd a Petőfi híd felé vették az irányt. Sehol sem jutottak át Budára, így a Nagykörúton keresztül a Margit hidat célozták meg. Onnan néhány százan a Kossuth térre vonultak.","shortLead":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól...","id":"20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f.jpg","index":0,"item":"23aa65f4-3d15-4391-aef2-f9f968f3ea0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 17:09","title":"Rengeteg készenléti rendőr szorította ki a tüntetők kemény magját a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő egyszerűen leseggfejezte.","shortLead":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő...","id":"20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"f6995703-6f4f-4646-bd3a-7199432ab1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","timestamp":"2025. március. 26. 12:40","title":"Trump embere akkora hülyeséget mondott Ukrajnáról, hogy azon talán még a Kremlben is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek kizárását, de a turisztikai vállalatok belső működésén is képes javítani.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek...","id":"20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f.jpg","index":0,"item":"fce30ce0-b1f7-4d56-ad77-b46db086222b","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Szédítő gyorsasággal hódít a turizmusban a mesterséges intelligencia, de néha nem árt ránézni, nem hallucinál-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","shortLead":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","id":"20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"e466dcae-0cc3-45cd-9cc9-7bdaa780542b","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","timestamp":"2025. március. 25. 21:19","title":"Hamarosan külföldön is látható lesz a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]