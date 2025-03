Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán hatékonyan? A Detekto.hu 13–16 éves diákok számára kidolgozott, de felnőttek számára is hasznos kurzusai segítenek.","shortLead":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán...","id":"20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9.jpg","index":0,"item":"28bb1a62-74aa-4e4a-8d6f-fd1f26f8332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","timestamp":"2025. március. 29. 09:03","title":"Hogyan csekkolható egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága? Itt az ingyenes segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának bejáratánál.","shortLead":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának...","id":"20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd.jpg","index":0,"item":"3da7c96b-3019-4a94-b2f8-b62eee556615","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","timestamp":"2025. március. 28. 17:23","title":"Huszonegy momentumos ellen indítottak eljárást a Kossuth rádiós akció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ismételten a brüsszeli bürokraták alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság, miután nem sikerült tárgyalásokkal elkerülni az amerikai vámintézkedéseket, mivel az utóbbi hónapok tétlenségben teltek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán.","shortLead":"Ismételten a brüsszeli bürokraták alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság, miután nem sikerült...","id":"20250329_szijjarto-trump-vamok-autoipar-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"5af34718-c435-4efd-bfe8-4c8bfbbab479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_szijjarto-trump-vamok-autoipar-brusszel","timestamp":"2025. március. 29. 08:18","title":"Szijjártó szerint „most mindenki sikítozik” Trump vámjai miatt, de erről is Brüsszel tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","shortLead":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","id":"20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a.jpg","index":0,"item":"2bcf9565-f06d-44e9-b35a-b34a4570837b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 29. 08:39","title":"Napsütést nem, esőt annál inkább hoz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","id":"20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"725107a1-0688-4003-840f-304216b08526","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","timestamp":"2025. március. 29. 16:46","title":"Harminc óra után élve került elő egy kétgyermekes anya a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]