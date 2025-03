Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","shortLead":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","id":"20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9.jpg","index":0,"item":"328fd694-a3bd-4d05-930c-7e6869588ed3","keywords":null,"link":"/sport/20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","timestamp":"2025. március. 25. 09:35","title":"Hajdú B. István: 1–6 után nem jó arcoskodni, 6–1 után meg nem elegáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","id":"20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"972522bc-04ca-4420-8bb7-1d239e925aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","timestamp":"2025. március. 25. 15:31","title":"Lavrov szerint az USA-nak rá kellene parancsolnia Zelenszkijre a fekete-tengeri tűzszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","shortLead":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","id":"20250325_temu-rendeles-cimke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26.jpg","index":0,"item":"1bf1f260-4b87-4965-ac74-df7441d0cc04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_temu-rendeles-cimke","timestamp":"2025. március. 25. 09:18","title":"A gyártás 15 méterre a közlekedési lámpától található – ha Temuról rendelünk, tényleg ne lepődjünk meg semmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe54a7-0983-4a9b-80f4-bfe25af8d7e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari Purosangue szélesebb, alacsonyabb és erősebb lett.","shortLead":"A Ferrari Purosangue szélesebb, alacsonyabb és erősebb lett.","id":"20250325_alaposan-felmorcositottak-a-ferrari-purosangue-tuning-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fe54a7-0983-4a9b-80f4-bfe25af8d7e1.jpg","index":0,"item":"ce13dde8-8136-4192-b139-9a77db1f4564","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_alaposan-felmorcositottak-a-ferrari-purosangue-tuning-suv","timestamp":"2025. március. 25. 07:59","title":"Alaposan felmorcosították a Ferrari első SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban, hogy valaki az iskolában is hozzáfér-e a készülékhez, vagy sem.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban...","id":"20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3.jpg","index":0,"item":"135c75d3-0bef-4f5e-a7d3-884ac4306d22","keywords":null,"link":"/elet/20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","timestamp":"2025. március. 25. 15:53","title":"Pont annyi a szorongó gyerek azokban az iskolákban, ahol tilos a mobil, mint ahol nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","shortLead":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","id":"20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"d2b0b02a-994f-4d59-9cb6-17bf85f79283","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","timestamp":"2025. március. 26. 13:53","title":"A Szikra Mozgalom felszólította a Pride-ot korábban támogató cégeket, hogy valljanak színt, a kormány pártján állnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk megfogadni, akár az egész társadalom megváltozna – vallja egy amerikai tréner.","shortLead":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk...","id":"20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab.jpg","index":0,"item":"47520564-7394-4c89-829e-e501da11035e","keywords":null,"link":"/elet/20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","timestamp":"2025. március. 26. 07:01","title":"Ha egy oroszlán bátorságával vagyok megáldva, miért élek gyáva nyúl módjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]