Néhány hónapja már hivatalosan is az El Capitan nevű amerikai szuperszámítógép a világ legerősebb ilyen egysége. A szerkezetet 2025 januárjában kapcsolták be, a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban, ez pedig azt jelentette, hogy az addig legerősebbként számon tartott Frontier már csak a második legerősebb szuperszámítógép a világon.

Az, hogy a képzeletbeli dobogó második fokán áll a Frontier, nem jelenti azt, hogy a szerkezettel ne foglalkoznának a szakemberek. Az Ansys nevű, szimulációkkal foglalkozó szoftvercég nemrég a Fluent nevű szoftverével használta a gépet, hogy lefolytasson egy tesztet a Baker Hughes nevű vállalat számára. A kísérletet a következő generációs gázturbinák tesztelésére végezték el, hogy kiderüljön, miként lehetnének még hatékonyabbak.

Ez már önmagában is érdekes, az azonban még izgalmasabbá teszi, hogy a szimulációhoz szükséges időt a Fluenttel sikerül drasztikusan leszorítani. Míg korábban egy ilyen teszt 38,5 órát vett igénybe 3700 processzormag bevonásával, most az 1024 darab AMD MI250X gyorsítókártya, valamint az AMD Epyc processzoroknak köszönhetően az egész művelet csupán 1,5 órán át tartott. Ez 25-ször gyorsabb számítást jelent, mint korábban.

Azzal, hogy a munka jelentős részét a hagyományos processzormagok helyett az AMD GPU-k végezték el, az Ansys 96 százalékkal volt képes csökkenteni a számításhoz szükséges időt. A vállalat szerint mindez óriási előrelépés az úgynevezett számítógépes áramlástani dinamika (computational fluid dynamics, CFD) munkafolyamatának felgyorsításában. A CFD lényegében azokat a számítógépes szimulációt jelenti, amely az áramló folyadékok és gázok viselkedését modellezi.

Az Ansys szerint az eredmény azért is fontos, mert ezzel jelentősen fel lehet gyorsítani a tervezési folyamatokat. A számítások során pontosabb előrejelzés adható az adott szerkezet teljesítményéről az iparági szereplők számára, arról nem is beszélve, hogy a kisebb vállalkozások számára is elérhetővé válik a precíz szimuláció – írja az Interesting Engineering.

Az eredmény a hardvergyártók számára is fontos, az utóbbi időben ugyanis az Nvidia egyre inkább arra törekszik, hogy leuralja a piacot az adatközpontok számára gyártott GPU-kkal. Azzal azonban, hogy a Frontier teljesítményét sikerült ennyire felgyorsítani, az AMD egyértelműen jelezte: továbbra is versenyben van az Nvidiával. Ez az árak tekintetében a felvevőpiacnak is jót tehet.

