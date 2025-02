Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","shortLead":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","id":"20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af.jpg","index":0,"item":"ca01068a-7263-4bd6-a30e-7d6809bf1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","timestamp":"2025. február. 11. 18:17","title":"Illetlenül ért hozzá az ellenfélhez, vagy csak ilyen a foci? – erről vitáznak a Barca és az Espanyol női csapatának meccse után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","shortLead":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","id":"20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"47d457a8-c77d-45b4-a590-08f5c65c1bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 18:42","title":"Elárulta Nagy Márton, milyen árstopra célzott hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfit gyermekpornográfia miatt korábban már többször is elítélték.","shortLead":"A férfit gyermekpornográfia miatt korábban már többször is elítélték.","id":"20250212_Tizenharom-eves-lanyt-zaklato-ferfival-szemben-emeltek-vadat-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32.jpg","index":0,"item":"24ff7ffd-1866-4c4c-8890-219c37569d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Tizenharom-eves-lanyt-zaklato-ferfival-szemben-emeltek-vadat-Szegeden","timestamp":"2025. február. 12. 12:26","title":"Le foglak járatni – tizenhárom éves lányt akart szexre kényszeríteni egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és a tajvani Lint.","shortLead":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és...","id":"20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9.jpg","index":0,"item":"fe866fb7-c077-4931-84e2-0dd26d7552e8","keywords":null,"link":"/sport/20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:28","title":"Imane Helifék miatt pereli be a NOB-ot a nemzetközi bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6116412-02aa-4ca4-a5df-2c842eed85f6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 800 ezer autót gyártatnak Mexikóban és Kanadában. ","shortLead":"Több mint 800 ezer autót gyártatnak Mexikóban és Kanadában. ","id":"20250211_Fitch-globalis-autogyartok-kanadai-mexikoi-import-amerikai-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6116412-02aa-4ca4-a5df-2c842eed85f6.jpg","index":0,"item":"1671ef39-1aa7-4517-8579-b3374574b7cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Fitch-globalis-autogyartok-kanadai-mexikoi-import-amerikai-vam","timestamp":"2025. február. 11. 07:35","title":"Az amerikai General Motors járhat a legrosszabbul Trump védővámjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]