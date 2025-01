Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f42df7d-4eed-4a17-8efa-47d54a940e13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselőt korábban a polgármester, a testület egy tagja és az óvodavezető is megpróbálta rábírni, hogy mondjon le a mandátumáról, vagy tartson velük.","shortLead":"A képviselőt korábban a polgármester, a testület egy tagja és az óvodavezető is megpróbálta rábírni, hogy mondjon le...","id":"20250121_ovono-nyircsaszari-fidesz-kepviselo-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f42df7d-4eed-4a17-8efa-47d54a940e13.jpg","index":0,"item":"8e8d0a9b-538e-48e0-a94d-5321b72aaaec","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ovono-nyircsaszari-fidesz-kepviselo-kirugas","timestamp":"2025. január. 21. 19:27","title":"Kirúgták a nyírcsászári óvónőt, aki nem állt át a fideszesekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt kell kifizetnie heteken belül a nagy infláció alatt kiadott állampapírok után, miközben megtippelni is nehéz, mennyit fognak az emberek ebből visszatenni az államkasszába, vagy mennyire kezdenek el költekezni. Segítünk eligazodni, mi is jön.","shortLead":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt...","id":"20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"13f3e6f7-9b8f-4a74-a07e-0a85a165e5ce","keywords":null,"link":"/360/20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","timestamp":"2025. január. 22. 09:30","title":"Tényleg pénzeső hull mindjárt a magyarokra? És miért aggódhat a kormány emiatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszatérhet az üzletkötésen alapuló filozófia, Grönland, Kanada és a Panama-csatorna viszont megnyugodhat, Trump csupán retorikai hatást szeretett volna elérni – állítja Nagy P. Tibor, aki mától igazgatásért felelős államtitkár a washingtoni külügyben. ","shortLead":"Visszatérhet az üzletkötésen alapuló filozófia, Grönland, Kanada és a Panama-csatorna viszont megnyugodhat, Trump...","id":"20250121_Magyar-szarmazasu-allamtitkart-neveztek-ki-Trump-kabinetjebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3.jpg","index":0,"item":"720c8bcf-0617-4df9-bf7c-eeaece3b1897","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Magyar-szarmazasu-allamtitkart-neveztek-ki-Trump-kabinetjebe","timestamp":"2025. január. 21. 19:15","title":"Megszólalt Trump magyar államtitkára: Nem fogunk amerikai csapatokat látni Grönlandon partra szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200 magyar intézményhez juttattak el ismeretlenek.","shortLead":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200...","id":"20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7.jpg","index":0,"item":"ddde5486-a090-476d-9e25-fde030838faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","timestamp":"2025. január. 23. 14:30","title":"Erről az e-mail-címről küldték ki a bombával fenyegető leveleket. Mi ez? Miben más, mint a normál levelezők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még a 2026-ban esedékes választások előtt véget érhet, írja szerzőnk, hozzátéve, mindez nem bizonyosság, de hogy ebből az eshetőségből milyen eséllyel lesz valóság, nem független attól, hogy mit teszünk, amit és amíg még tehetünk. Vélemény.","shortLead":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még...","id":"20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"6e48b71b-c3bd-4202-a8be-3dd480513982","keywords":null,"link":"/360/20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","timestamp":"2025. január. 23. 13:38","title":"Révész Sándor: Nincs többé választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum – valószínűleg egy bolygó – haladhatott át a Naprendszeren, megváltoztatva a bolygók keringési pályáját.","shortLead":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum –...","id":"20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d.jpg","index":0,"item":"4d424f0e-8053-41d0-94e9-8e9269e12d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","timestamp":"2025. január. 21. 20:03","title":"Van egy elég vad feltételezés arról, hogyan alakulhatott ki a Naprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]